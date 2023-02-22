Сколько средств должны отчислять прокатчики от показа национальных фильмов

Министр культуры и спорта приказом от 14 февраля 2023 года внес изменения в Правила отчисления с доходов от проката и показа национальных фильмов в Государственный центр поддержки национального кино, сообщает Zakon.kz.

Так, в документе говорится, что физические и юридические лица, получившие государственную поддержку в виде финансирования национального фильма через Государственный центр, осуществляют отчисления с доходов от проката и показа национальных фильмов в Государственный центр.



Отчисления осуществляются от разницы с доходов от проката и показа национальных фильмов и долей организации в следующих объемах:

от проката и показа социально значимых фильмов, дебютных фильмов, фильмов-событий – 20% от доходов;

от проката и показа фильмов совместного производства, игровых фильмов, предназначенных для широкой зрительской аудитории, – соразмерно процентному соотношению полученной государственной поддержки.

Приказ вводится в действие с 4 марта 2023 года.