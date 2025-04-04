Признание фильма национальным: обновлены правила

Приказом министра культуры и информации от 20 марта 2025 года внесены изменения в Правила признания фильма национальным и выдачи удостоверения национального фильма, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Для признания фильма национальным заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы на казахском или русском языках:

1. В произвольной форме заявление на признание фильма национальным на имя руководителя уполномоченного органа. В заявлении указываются следующие сведения:

название фильма;

страна производства фильма;

студия – производитель фильма;

год производства фильма;

формат фильма;

хронометраж фильма;

количество серий фильма;

жанр фильма;

возрастная категория фильма;

авторы фильма (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор постановщик, художник-постановщик, автор музыкального произведения) с приложением копии их документов, удостоверяющих личность;

продюсеры фильма;

язык фильма, языки дубляжа либо субтитров, либо закадрового перевода фильма (при их наличии);

реквизиты заявителя (юридический адрес, для юридического лица – бизнес-идентификационный номер; для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя – индивидуальный идентификационный номер);

дата подачи заявления и подпись заявителя.

2. Соответствующую техническим требованиям копию фильма на любых носителях.

3. Справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица – продюсера и копии его учредительных документов или копия документа, удостоверяющего личность физического лица – продюсера.

4. Копии заключенных договоров с составом съемочной группы фильма (режиссеры, операторы, звукооператоры, художники по костюмам, монтажеры, актеры – исполнители главных ролей) и копии их документов, удостоверяющих личность.

5. Документы, подтверждающие сметную стоимость фильма и источники его финансирования.

По фильмам, получившим государственную поддержку в виде финансирования кинопроектов, претендующих на признание их национальными, документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются заявителем в уполномоченный орган в течение 30 календарных дней после сдачи фильма в Государственный фонд фильмов.

Указывается, что документы подлежат рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня их поступления в уполномоченный орган.

Если документы не соответствуют правилам, то они возвращаются заявителю без рассмотрения в течение трех рабочих дней со дня их поступления в уполномоченный орган.

При установлении несоответствия заявок и прилагаемых к ней документов требованиям заявитель при их устранении имеет право повторно представить документы для их рассмотрения в течение пяти рабочих дней со дня получения возврата.

Фильм признается национальным при совокупности следующих оснований:

если фильм отражает события национальной истории, современной жизни республики, посвящен общечеловеческим гуманитарным, социальным и нравственным проблемам, событиям мировой истории, имеющим социально-культурное значение для страны, или может способствовать укреплению имиджа и авторитета республики на международном уровне;

при производстве, распространении и показе фильмов не менее 70% общего объема работ по смете осуществляют субъекты кинематографической деятельности, зарегистрированные на территории РК;

продюсерами фильма являются гражданин РК или юридическое лицо, зарегистрированное на территории республики;

в состав авторов фильма (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик, художник-постановщик, автор музыкального произведения) входят не более чем 50% лиц, не являющихся гражданами РК.

Вместе с тем в соответствии с условиями международного договора, ратифицированного Казахстаном, фильм, снятый совместно с иностранными субъектами кинематографической деятельности, может быть признан национальным.

Представленные заявителем документы в течение пяти рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган вносятся на рассмотрение Экспертного совета при Государственном центре поддержки национального кино.

По итогам рассмотрения представленных документов Экспертный совет в течение 10 рабочих дней принимает решение о признании фильма национальным или об отказе в признании фильма национальным, которое оформляется протоколом.

Фильмы, получившие государственную поддержку в виде финансирования кинопроектов, рекомендуются на признание национальным протоколом Экспертного совета по их завершении.

На фильм, признанный национальным, бесплатно выдается удостоверение национального фильма.

Приказ вводится в действие с 14 апреля 2025 года.