Признание фильма национальным: обновлены правила
В частности, правила изложены в новой редакции.
Для признания фильма национальным заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы на казахском или русском языках:
1. В произвольной форме заявление на признание фильма национальным на имя руководителя уполномоченного органа. В заявлении указываются следующие сведения:
- название фильма;
- страна производства фильма;
- студия – производитель фильма;
- год производства фильма;
- формат фильма;
- хронометраж фильма;
- количество серий фильма;
- жанр фильма;
- возрастная категория фильма;
- авторы фильма (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор постановщик, художник-постановщик, автор музыкального произведения) с приложением копии их документов, удостоверяющих личность;
- продюсеры фильма;
- язык фильма, языки дубляжа либо субтитров, либо закадрового перевода фильма (при их наличии);
- реквизиты заявителя (юридический адрес, для юридического лица – бизнес-идентификационный номер; для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя – индивидуальный идентификационный номер);
- дата подачи заявления и подпись заявителя.
2. Соответствующую техническим требованиям копию фильма на любых носителях.
3. Справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица – продюсера и копии его учредительных документов или копия документа, удостоверяющего личность физического лица – продюсера.
4. Копии заключенных договоров с составом съемочной группы фильма (режиссеры, операторы, звукооператоры, художники по костюмам, монтажеры, актеры – исполнители главных ролей) и копии их документов, удостоверяющих личность.
5. Документы, подтверждающие сметную стоимость фильма и источники его финансирования.
По фильмам, получившим государственную поддержку в виде финансирования кинопроектов, претендующих на признание их национальными, документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются заявителем в уполномоченный орган в течение 30 календарных дней после сдачи фильма в Государственный фонд фильмов.
Указывается, что документы подлежат рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня их поступления в уполномоченный орган.
Если документы не соответствуют правилам, то они возвращаются заявителю без рассмотрения в течение трех рабочих дней со дня их поступления в уполномоченный орган.
При установлении несоответствия заявок и прилагаемых к ней документов требованиям заявитель при их устранении имеет право повторно представить документы для их рассмотрения в течение пяти рабочих дней со дня получения возврата.
Фильм признается национальным при совокупности следующих оснований:
- если фильм отражает события национальной истории, современной жизни республики, посвящен общечеловеческим гуманитарным, социальным и нравственным проблемам, событиям мировой истории, имеющим социально-культурное значение для страны, или может способствовать укреплению имиджа и авторитета республики на международном уровне;
- при производстве, распространении и показе фильмов не менее 70% общего объема работ по смете осуществляют субъекты кинематографической деятельности, зарегистрированные на территории РК;
- продюсерами фильма являются гражданин РК или юридическое лицо, зарегистрированное на территории республики;
- в состав авторов фильма (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик, художник-постановщик, автор музыкального произведения) входят не более чем 50% лиц, не являющихся гражданами РК.
Вместе с тем в соответствии с условиями международного договора, ратифицированного Казахстаном, фильм, снятый совместно с иностранными субъектами кинематографической деятельности, может быть признан национальным.
Представленные заявителем документы в течение пяти рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган вносятся на рассмотрение Экспертного совета при Государственном центре поддержки национального кино.
По итогам рассмотрения представленных документов Экспертный совет в течение 10 рабочих дней принимает решение о признании фильма национальным или об отказе в признании фильма национальным, которое оформляется протоколом.
Фильмы, получившие государственную поддержку в виде финансирования кинопроектов, рекомендуются на признание национальным протоколом Экспертного совета по их завершении.
На фильм, признанный национальным, бесплатно выдается удостоверение национального фильма.
Приказ вводится в действие с 14 апреля 2025 года.