В Китае регионы увеличили "брачный отпуск" для повышения рождаемости

Некоторые китайские провинции предоставляют молодоженам 30-дневный оплачиваемый отпуск в надежде стимулировать браки и поднять падающую рождаемость, сообщает Zakon.kz.

Минимальный оплачиваемый отпуск в Китае составляет три дня, но с февраля провинции могут устанавливать свои собственные пособия, сообщает Reuters.



Северо-западная провинция Ганьсу и угледобывающая провинция Шаньси теперь дают молодоженам 30 дней отпуска, Шанхай – 10, а Сычуань – всего три, сообщает People's Daily Health.

"Продление брачного отпуска является одним из эффективных способов повышения рождаемости. Продление происходит в основном в некоторых провинциях и городах с относительно медленным экономическим развитием. Существует острая необходимость как в увеличении рабочей силы, так и в стимулировании потребления". Декан Исследовательского института социального развития Юго-Западного университета финансов и экономики Ян Хайян

Эксперт заявил, что необходимо принять и ряд других мер поддержки, включая жилищные субсидии и оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком для мужчин.



Согласно официальным данным, в 2022 году численность населения Китая сократилась впервые за шесть десятилетий. Это стало поворотным моментом, который, как ожидается, ознаменует начало длительного периода спада.

В прошлом году в Китае зафиксировали самый низкий за всю историю уровень рождаемости – 6,77 рождений на 1000 человек.

Во многом этот спад является результатом политики "одного ребенка", проводившейся с 1980 по 2015 год, а также резкого роста стоимости образования, из-за которого многие китайцы не хотят иметь больше одного ребенка или вообще заводить детей.