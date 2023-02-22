В Казахстане изменились правила авиаперевозки пассажиров и багажа

Приказом МИИР РК от 15 февраля 2023 года внесены изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнено, что авиакомпания отказывает в приеме груза к перевозке, если он не соответствует утвержденным требованиям, это:

ввоз, вывоз или транзит груза осуществляется в соответствии с законодательством страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка;

габариты груза обеспечивают его свободную погрузку и выгрузку, размещение в багажно-грузовых отсеках воздушных судов и его крепление;

при перевозке на рейсовых пассажирских воздушных судах масса и габариты груза не превышают пределов, установленных согласно условиям авиакомпании;

к грузу прилагаются сопроводительные документы;

груз не создает опасности для воздушного судна, людей и имущества и по своим свойствам не создает неудобств для пассажиров.

Также уточняется, что получатель требует от авиакомпании выдачу ему груза и грузовой накладной с момента прибытия воздушного судна в пункт назначения, выгрузки груза и его обработки. Выдача груза производится не позднее двух часов с момента прибытия воздушного судна.

Вместе с тем говорится, что администрация аэропорта должна разместить порядок перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте на официальном интернет-ресурсе аэропорта.

Приказ вводится в действие с 4 марта 2023 года.