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Певица Бритни Спирс показала самодельное платье за 76 тысяч тенге

США Фото: Instagram/britneyspears
Американская певица Бритни Спирс обрадовала поклонников очередным видео и показала самодельный наряд на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

41-летняя артистка показала мини-платье с глубоким декольте. Платье украшено крупными камнями. Бритни Спирс сказала, что самостоятельно сшила вещь и потратила на материалы всего 170 долларов (75 979 тенге). 

"Это не Versace, но я сделала это сама", – рассказала американская певица.

Поп-звезда призналась, что ей понравился творческий процесс. 

20 января стало известно, что Бритни Спирс сменила имя в Instagram. В переводе с английского River Red означает "Красная река". Публикацию с рассказом о своем решении она снабдила фотографией Марса, под которой оставила загадочное сообщение.

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