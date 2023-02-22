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Какой будет погода в Казахстане 23 февраля

Какой будет погода 23 февраля в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на погоду в Казахстане сейчас влияет атлантический циклон.

На большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, лишь на юго-востоке – погода без осадков.

Также ожидаются гололед, туман, усиление ветра с низовой метелью.

Ранее синоптики рассказали, что похолодание ожидается на большей части Казахстана в ближайшие три дня. 

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Казгидромет Казахстан
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