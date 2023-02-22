Борьба теней: какие силы питают нерешенные проблемы Ближнего Востока

Тревожные сообщения о том, что Израиль наносит удары по территории Сирии и ее столице Дамаску говорит о том, что вновь обостряется конфликтная ситуация на Ближнем Востоке. Уже имеются погибшие и раненные среди мирного населения. Zakon.kz разбирался, в чем причина этих событий.

Пять человек погибли и еще 15 пострадали в результате авиаудара по Дамаску и его окрестностям в ночь на 19 февраля, сообщает сирийское государственное агентство Sana. По словам их источника в сфере обороны, за ракетной атакой стоит Израиль.

Как пишет агентство, сирийские средства ПВО Сирии сбили большинство ракет, однако без жертв не обошлось. Среди погибших и пострадавших есть мирные жители, разрушены несколько домов.

Израильские военные отказались от комментариев и до сих пор не взяли на себя ответственность за удар, но мировые СМИ однозначно утверждают, что за ударом стоит именно Тель-Авив, который, по данным Reuters, в последние месяцы усилил удары по аэропортам и авиабазам Сирии.

Сирийско-израильский конфликт – один из сложных узлов в общем в целом ближневосточного конфликта. Сирия никогда не признавала существования государства Израиль, и по сей день не принимает израильские паспорта для въезда в Сирию. Израиль также расценивает Сирию как вражеское государство и запрещает своим гражданам поездки в эту страну. Между двумя странами не существовало ни экономических, ни культурных связей, а только лишь ограниченное передвижение определенных граждан через границу с момента создания каждой из них в середине ХХ века.

Сирия продолжает свое активное участие в арабском бойкоте Израиля. Состояние мира на линии прекращения огня было нарушено во время Сирийской гражданской войны, начавшейся в 2011 году и продолжающейся сегодня, но Израиль участвовал в этом конфликте минимально.

Израиль также расценивает Сирию как вражеское государство и запрещает своим гражданам поездки в эту страну. Известно, что Сирия проводит на Ближнем Востоке политику противостояния Израилю. Ее в этом поддерживает Иран – крупнейшая региональная держава на Среднем Востоке, которая отличается наличием многих конфликтных лини, своим политическим поведением в торговле, экономике и другими интересами.

Бабка за дедку, дедка за репку

По мнению доктора исторических наук, профессора кафедры международных отношений и мировой экономики, КазНУ имени аль-Фараби, Мары Губайдуллины, февраль 2023 года оказался насыщенным в плане международных конфликтов по всему миру. Одновременно в разных частях мира наблюдаются различные локальные конфликты. Один из них разгорелся на Ближнем Востоке. В чем его причина, и почему в определенном смысле "спящий" конфликт между Сирией и Израилем вдруг резко обострился?

"Израиль часто атакует цели в Сирии, связанные с военной инфраструктурой, расположенных на сирийской части Голанских высот, в особенности. Сообщается, что израильские военные отражают сирийские удары, но надо сказать, что это конфликт очень давний, но почему Израиль возобновляет свою активность в эти дни? Между тем, Израиль с регулярностью атакует военные базы, связанные с Ираном, с боевиками Хезболла. Но редко признает свои действия. Во всяком случае, я пока не слышала, чтобы израильские источники заявляли или каким-либо образом оправдывали эти военные деяния". Доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и мировой экономики, КазНУ имени аль-Фараби Мара Губайдуллина

В свою очередь, Турция систематически использует Сирию, прежде всего, как один из элементов, инструментов этого противостояния. Поэтому сегодня израильско-сирийский конфликт можно рассматривать с точки зрения противостояния Ирана и Турции. За этими двумя крупнейшими странами также стоят глобальные игроки и в данном случае ситуация, конечно, еще более усложняется, поскольку обе эти стороны заинтересованы в разрядке на Ближнем Востоке.

Голанская проблема

"Несколько раньше, до ракетного удара Израиля по территории Сирии, произошло разрушительное землетрясение в районе Средиземноморья и затронуло как Сирию и Турцию. Первая, оказалась в менее доступном положении для международного гуманитарного десанта и помощи со стороны очень многих государств. Сирия сегодня находится в очень плачевном состоянии, потому что голод, разруха, болезни обострились, и страна пострадала в этом смысле серьезнее чем Турция". Доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и мировой экономики, КазНУ имени аль-Фараби Мара Губайдуллина

Мара Губайдуллина, отметила, что Голанские высоты, являются спорной территории на Ближнем Востоке, которую обе страны считают своей землей. Большая ее часть в настоящее время контролируется Израилем, а восточная часть – Сирией. Прежде всего, это стратегический объект, где расположена военная инфраструктура, но Голанские высоты – это еще и кладезь водных запасов. Дело в том, что регион очень страдает от дефицита воды, но та вода, которая находится в подземных источниках Голанских высот, это еще основной водоносный горизонт Израиля. Но находится он в той стороне, которую контролирует Сирия. По этой причине начинались многие территориальные конфликты на Ближнем Востоке и, прежде всего, между Сирией и Израилем. Кроме того, в противостояние подключались Палестина и остальной арабский мир.



Ударить первыми

По словам эксперта, в настоящее время Сирия борется с оставшимися террористическими группировками, и вдобавок страдает от последствий разрушительного землетрясения. Однако, ответить однозначно, в чем причина недавних ракетных ударов сложно. В международном праве существует принцип неприменения силы и угрозы силой, в особенности, в период страданий одной из сторон. Стоит отметить, что Израиль в целом придерживается этого принципа из устава ООН, но вместе с тем нередко использует исключение из пункта статьи 2 устава, который гласит, что применение принудительных мер или действий допустимо в случае угрозы миронарушения или акта агрессии.

"Так вот в нынешней ситуации Израильская сторона придерживается той точки зрения, что есть подозрения на то, что Сирия настраивает свои военные объекты в сторону Израиля, и разведка доносит, что там может случиться серьезная атака на Израиль и его города. Поэтому февральская атака обосновывается превентивными мерами, с тем, чтобы, во-первых, предупредить Сирию, а, во-вторых, не дать разрастись этому конфликту шире и дальше". Доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и мировой экономики, КазНУ имени аль-Фараби, Мара Губайдуллина

В свою очередь, комментируя обострение конфликта между двумя странами, политолог Талгат Калиев отметил, что Израиль атакует не Сирию, а базы Хезболла и Кудс. Это иранские прокси, которые базируются в том числе на территории Сирии, и оттуда наносят свои удары. Иран – главнейший геополитический противник Израиля, который своей целью ставит уничтожение государства Израиль. Поэтому Израиль, находясь в таком враждебном кольце, вынужден занимать подобную позицию.

"То, что Сирия предоставляет площадку и базу для организации, признанной многими цивилизованными странами террористическими, само по себе вызывает вопросы. Поэтому, с точки зрения международного права, Израиль реализует свое право на самооборону. Израиль не наносит удары по гражданской инфраструктуре, они это делают по военным объектам". Политолог Талгат Калиев

Гордиев узел ближневосточных противоречий

Говоря о путях урегулирования конфликта, эксперт отметил, что для этого, в первую очередь, Иран должен изменить свою внешнеполитическую парадигму и признать право на существование государства Израиль, начать переговорный процесс и, соответственно, перестать поддерживать боевые организации Хезболла, Кудс и Хамас.

Сейчас в Иране довольно сложная внутриполитическая ситуация, идут протесты против режима верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи. Пока трудно прогнозировать, чем они закончатся, но протесты все еще достаточно интенсивные и создают угрозу для режима. Это означает, что в целом население страны устало от враждебной политики правящего режима и жизни в состоянии осажденной крепости.

"Дело в том, что до недавнего времени Иран был страной с самым большим объемом наложенных санкций. Сейчас это место заняла Россия. Но в таком состоянии общество долго жить не может. Когда-то Иран был светским государством с достаточно широкими свободами и правами женщин, это осталось в памяти народа и обществу есть, с чем сравнивать. В случае изменения правящей конфигурации в Иране возможно изменение самих моделей взаимоотношений на Ближнем востоке, и в будущем возможно и примирение. Во многом ситуация на Ближнем Востоке будет зависеть от ситуации в Российской Федерации, которая оказывает поддержку Ирану и Сирии, а также от развития российско-украинского военного конфликта". Политолог Талгат Калиев

Стоит отметить, что мировое сообщество неоднократно обращало внимание на урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке, в частности Израиля и Сирии. С большим трудом в определенные периоды удавалось проводить переговорные процессы, например, в начале 90-х годов, когда еще президентом Сирии был Хафис Асад, отец правящего сегодня Башара Асада. Тогда наметился прогресс в урегулировании конфликта, возлагались очень большие надежды. Однако они не были подкреплены окончательно какими-то документами, что позволило ситуации на Ближнем Востоке в последующие годы обостряться.

Казахстан также очень внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Так, еще в 2017 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Астану в качестве площадки для переговоров о прекращении боевых действий в Сирии в разгар бушевавшей там гражданской войны. И, начиная с января 2017 года по сегодняшний день, продолжается так называемый астанинский процесс по урегулированию сирийского кризиса. Астана выбрала путь дипломатического диалога. Этот формат был признан ООН и большинством мировых лидеров. В 2017 году в Астане прошло восемь встреч, а странами гарантами этого процесса выступают Иран, Россия и Турция.

Таким образом, Ближний Восток, пока продолжает быть местом сосредоточения многих конфликтов, а этот узел противоречий, исторически сложившийся между Сирией и Израилем, логика которого двигалась параллельно с развитием гражданского конфликта в Сирии, в ближайшие десятилетия вряд ли позволит этим двум странам сесть за стол переговоров и заключить долгожданный мир в регионе.