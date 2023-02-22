Борьба теней: какие силы питают нерешенные проблемы Ближнего Востока
Пять человек погибли и еще 15 пострадали в результате авиаудара по Дамаску и его окрестностям в ночь на 19 февраля, сообщает сирийское государственное агентство Sana. По словам их источника в сфере обороны, за ракетной атакой стоит Израиль.
Как пишет агентство, сирийские средства ПВО Сирии сбили большинство ракет, однако без жертв не обошлось. Среди погибших и пострадавших есть мирные жители, разрушены несколько домов.
Израильские военные отказались от комментариев и до сих пор не взяли на себя ответственность за удар, но мировые СМИ однозначно утверждают, что за ударом стоит именно Тель-Авив, который, по данным Reuters, в последние месяцы усилил удары по аэропортам и авиабазам Сирии.
Сирийско-израильский конфликт – один из сложных узлов в общем в целом ближневосточного конфликта. Сирия никогда не признавала существования государства Израиль, и по сей день не принимает израильские паспорта для въезда в Сирию. Израиль также расценивает Сирию как вражеское государство и запрещает своим гражданам поездки в эту страну. Между двумя странами не существовало ни экономических, ни культурных связей, а только лишь ограниченное передвижение определенных граждан через границу с момента создания каждой из них в середине ХХ века.
Сирия продолжает свое активное участие в арабском бойкоте Израиля. Состояние мира на линии прекращения огня было нарушено во время Сирийской гражданской войны, начавшейся в 2011 году и продолжающейся сегодня, но Израиль участвовал в этом конфликте минимально.
Израиль также расценивает Сирию как вражеское государство и запрещает своим гражданам поездки в эту страну. Известно, что Сирия проводит на Ближнем Востоке политику противостояния Израилю. Ее в этом поддерживает Иран – крупнейшая региональная держава на Среднем Востоке, которая отличается наличием многих конфликтных лини, своим политическим поведением в торговле, экономике и другими интересами.
Бабка за дедку, дедка за репку
По мнению доктора исторических наук, профессора кафедры международных отношений и мировой экономики, КазНУ имени аль-Фараби, Мары Губайдуллины, февраль 2023 года оказался насыщенным в плане международных конфликтов по всему миру. Одновременно в разных частях мира наблюдаются различные локальные конфликты. Один из них разгорелся на Ближнем Востоке. В чем его причина, и почему в определенном смысле "спящий" конфликт между Сирией и Израилем вдруг резко обострился?
"Израиль часто атакует цели в Сирии, связанные с военной инфраструктурой, расположенных на сирийской части Голанских высот, в особенности. Сообщается, что израильские военные отражают сирийские удары, но надо сказать, что это конфликт очень давний, но почему Израиль возобновляет свою активность в эти дни? Между тем, Израиль с регулярностью атакует военные базы, связанные с Ираном, с боевиками Хезболла. Но редко признает свои действия. Во всяком случае, я пока не слышала, чтобы израильские источники заявляли или каким-либо образом оправдывали эти военные деяния".Доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и мировой экономики, КазНУ имени аль-Фараби Мара Губайдуллина
В свою очередь, Турция систематически использует Сирию, прежде всего, как один из элементов, инструментов этого противостояния. Поэтому сегодня израильско-сирийский конфликт можно рассматривать с точки зрения противостояния Ирана и Турции. За этими двумя крупнейшими странами также стоят глобальные игроки и в данном случае ситуация, конечно, еще более усложняется, поскольку обе эти стороны заинтересованы в разрядке на Ближнем Востоке.
Голанская проблема
"Несколько раньше, до ракетного удара Израиля по территории Сирии, произошло разрушительное землетрясение в районе Средиземноморья и затронуло как Сирию и Турцию. Первая, оказалась в менее доступном положении для международного гуманитарного десанта и помощи со стороны очень многих государств. Сирия сегодня находится в очень плачевном состоянии, потому что голод, разруха, болезни обострились, и страна пострадала в этом смысле серьезнее чем Турция".Доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и мировой экономики, КазНУ имени аль-Фараби Мара Губайдуллина
Мара Губайдуллина, отметила, что Голанские высоты, являются спорной территории на Ближнем Востоке, которую обе страны считают своей землей. Большая ее часть в настоящее
время контролируется Израилем, а восточная часть – Сирией. Прежде всего, это стратегический
объект, где расположена военная инфраструктура, но Голанские высоты – это еще и
кладезь водных запасов. Дело в том, что регион очень страдает от дефицита воды, но та вода, которая находится в подземных источниках Голанских высот, это еще основной водоносный горизонт Израиля. Но находится он в той стороне, которую контролирует Сирия. По этой причине начинались многие территориальные конфликты на Ближнем Востоке и, прежде всего, между Сирией и Израилем. Кроме того, в противостояние подключались Палестина и остальной арабский мир.
Ударить первыми
По словам эксперта, в настоящее время Сирия борется с оставшимися террористическими группировками, и вдобавок страдает от последствий разрушительного землетрясения. Однако, ответить однозначно, в чем причина недавних ракетных ударов сложно. В международном праве существует принцип неприменения силы и угрозы силой, в особенности, в период страданий одной из сторон. Стоит отметить, что Израиль в целом придерживается этого принципа из устава ООН, но вместе с тем нередко использует исключение из пункта статьи 2 устава, который гласит, что применение принудительных мер или действий допустимо в случае угрозы миронарушения или акта агрессии.
"Так вот в нынешней ситуации Израильская сторона придерживается той точки зрения, что есть подозрения на то, что Сирия настраивает свои военные объекты в сторону Израиля, и разведка доносит, что там может случиться серьезная атака на Израиль и его города. Поэтому февральская атака обосновывается превентивными мерами, с тем, чтобы, во-первых, предупредить Сирию, а, во-вторых, не дать разрастись этому конфликту шире и дальше".Доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и мировой экономики, КазНУ имени аль-Фараби, Мара Губайдуллина
В свою очередь, комментируя обострение конфликта между двумя странами, политолог Талгат Калиев отметил, что Израиль атакует не Сирию, а базы Хезболла и Кудс. Это иранские прокси, которые базируются в том числе на территории Сирии, и оттуда наносят свои удары. Иран – главнейший геополитический противник Израиля, который своей целью ставит уничтожение государства Израиль. Поэтому Израиль, находясь в таком враждебном кольце, вынужден занимать подобную позицию.
"То, что Сирия предоставляет площадку и базу для организации, признанной многими цивилизованными странами террористическими, само по себе вызывает вопросы. Поэтому, с точки зрения международного права, Израиль реализует свое право на самооборону. Израиль не наносит удары по гражданской инфраструктуре, они это делают по военным объектам".Политолог Талгат Калиев
Гордиев узел ближневосточных противоречий
Говоря о путях урегулирования конфликта, эксперт отметил, что для этого, в первую очередь, Иран должен изменить свою внешнеполитическую парадигму и признать право на существование государства Израиль, начать переговорный процесс и, соответственно, перестать поддерживать боевые организации Хезболла, Кудс и Хамас.
Сейчас в Иране довольно сложная внутриполитическая ситуация, идут протесты против режима верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи. Пока трудно прогнозировать, чем они закончатся, но протесты все еще достаточно интенсивные и создают угрозу для режима. Это означает, что в целом население страны устало от враждебной политики правящего режима и жизни в состоянии осажденной крепости.
"Дело в том, что до недавнего времени Иран был страной с самым большим объемом наложенных санкций. Сейчас это место заняла Россия. Но в таком состоянии общество долго жить не может. Когда-то Иран был светским государством с достаточно широкими свободами и правами женщин, это осталось в памяти народа и обществу есть, с чем сравнивать. В случае изменения правящей конфигурации в Иране возможно изменение самих моделей взаимоотношений на Ближнем востоке, и в будущем возможно и примирение. Во многом ситуация на Ближнем Востоке будет зависеть от ситуации в Российской Федерации, которая оказывает поддержку Ирану и Сирии, а также от развития российско-украинского военного конфликта".Политолог Талгат Калиев
Стоит отметить, что мировое сообщество неоднократно обращало внимание на урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке, в частности Израиля и Сирии. С большим трудом в определенные периоды удавалось проводить переговорные процессы, например, в начале 90-х годов, когда еще президентом Сирии был Хафис Асад, отец правящего сегодня Башара Асада. Тогда наметился прогресс в урегулировании конфликта, возлагались очень большие надежды. Однако они не были подкреплены окончательно какими-то документами, что позволило ситуации на Ближнем Востоке в последующие годы обостряться.
Казахстан также очень внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Так, еще в 2017 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Астану в качестве площадки для переговоров о прекращении боевых действий в Сирии в разгар бушевавшей там гражданской войны. И, начиная с января 2017 года по сегодняшний день, продолжается так называемый астанинский процесс по урегулированию сирийского кризиса. Астана выбрала путь дипломатического диалога. Этот формат был признан ООН и большинством мировых лидеров. В 2017 году в Астане прошло восемь встреч, а странами гарантами этого процесса выступают Иран, Россия и Турция.
Таким образом, Ближний Восток, пока продолжает быть местом сосредоточения многих конфликтов, а этот узел противоречий, исторически сложившийся между Сирией и Израилем, логика которого двигалась параллельно с развитием гражданского конфликта в Сирии, в ближайшие десятилетия вряд ли позволит этим двум странам сесть за стол переговоров и заключить долгожданный мир в регионе.