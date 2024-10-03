Курс доллара продолжает расти из-за ситуации на Ближнем Востоке

Курс доллара вырос на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Вместе с этим растет и индекс иностранной валюты. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Курс доллара на KASE заметно вырос на фоне ухудшения аппетита к риску на мировых рынках после обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. По итогам сессии среды курс по паре USD/KZT составил 483,21 тенге за доллар (+2,86 тенге), сообщают аналитики АФК.

При этом объем торгов остается повышенным – 250,9 млн долларов.

"Ряд игроков могли покупать инвалюту на ожиданиях дальнейшей эскалации ближневосточного конфликта, что и обусловило рост американской валюты. В этом ключе отметим, что индекс доллара после роста во вторник на 0,41% прибавил в среду еще 0,48%, то есть рост доллара имеет глобальный характер". АФК

Фото: Национальный банк РК

Аналитик Анна Бодрова также считает, что массовый уход от внешних рисков сказался на курсе тенге как валюте, представляющейся инвесторам рискованной. Вместе с тем со стороны нефтяного сектора для тенге также пока не формируется прочной опоры.

В то же время эксперт ожидает, что диапазон колебаний курсов иностранных валют на четверг будет оставаться довольно широким – доллар США в рамках 480-485 тенге, евро – 530-539 тенге, рубль – 5,07-5,15 тенге, китайский юань – 68-69 тенге.

Ранее аналитики оценили, каким образом эскалация конфликта на Ближнем Востоке способна повлиять на курс национальной валюты.