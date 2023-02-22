В Уйгурском районе Алматинской области в 12 средних школах открылись военно-патриотические клубы

Реализация данной инициативы – результат сотрудничества молодежной организации "Ассамблея жастары" и движения "Жас Сарбаз" в вопросах военно-патриотического воспитания молодежи разных этносов, сообщает Zakon.kz.

Кроме молодежных организаций, большую поддержку юным сарбазовцам оказали Управление образования Алматинской области и акимат Уйгурского района.



В торжественном мероприятии в честь открытия клубов приняли участие руководители республиканских молодежных организаций, ветераны силовых структур, национальной безопасности и представители Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана. Со знаменательным событием ребят поздравили ветеран Вооруженных сил РК, генерал-майор Марат Нагуманов и ветеран органов КНБ, почетный председатель Республиканского этнокультурного центра уйгуров Шаймардан Нурумов.





Фото: АНК

Данная акция прошла в рамках задач, поставленных главой государства на сессиях Ассамблеи народа Казахстана в контексте воспитания патриотического самосознания казахстанской молодежи. Основой ее идейного содержания стали слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Патриотизм – главный залог сохранения нашей государственности. Нет лучшей добродетели, чем любовь к своей Родине. Нет большего счастья, чем служить родному народу. Человека, у которого в сердце его Родина, страна, земля, ничто не остановит. Он готов пойти на любой подвиг. Я вижу, что именно такой патриотизм свойственен нашей молодежи. Ведь у нас одна Родина, одно государство, один народ! Наша сила – в единстве!" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По мнению председателя "Ассамблея жастары", члена Совета Ассамблеи народа Казахстана Тимура Джумурбаева, открытие военно-патриотических школ в казахстанских учреждениях среднего образования является результатом совместной работы двух молодежных организаций. На его взгляд, молодежь разных этносов хорошо осознает, что у нас только одна Родина и ее защита – священный долг каждого гражданина.





Фото: АНК

Как сообщил руководитель военно-патриотического движения "Жас Сарбаз" Меирбек Мендыгалиев, сегодня во всех средних школах в Казахстане открываются подобные клубы.

"Они позволяют вовлечь детей разных возрастов в военно-патриотическое воспитание и привить уважительное отношение молодежи к воинской службе. Участие в деятельности подобных клубов помогает подрастающему поколению правильно ориентироваться в выборе будущей профессии, а также дать возможность школьникам получить льготы при поступлении в военные учебные заведения". Руководитель военно-патриотического движения "Жас Сарбаз" Меирбек Мендыгалиев

В рамках своего магистрального направления "Қасиетті парыз" молодежная организация "Ассамблея жастары" активно содействует военно-патриотическому воспитанию подростков. В частности, совместно с движением "Жас сарбаз" инициировано открытие военно-патриотических клубов в школах и других средних учебных заведениях.





Фото: АНК

"Подобные клубы в регионах с компактным проживанием этносов являются консолидирующей площадкой воспитания гражданского патриотизма и казахстанской идентичности для детей разных этносов, – говорит ветеран Вооруженных сил РК, генерал-майор Марат Нагуманов. – Вместе с этим они наглядно показывают, что защита и любовь к Родине не имеет этнической принадлежности, а все жители являются гражданами одной страны".

Фото: АНК

Деятельность клубов выстроена вокруг воспитания высоких нравственных качеств, профессиональной ориентации, изучения истории героизма и подвигов народа Казахстана, обретения жизненно необходимых навыков. Поэтому для школьников занятия в клубах "Жас Сарбаз" вызывают большой интерес и дают возможность прикоснуться к особенностям воинской службы. С другой стороны, военно-патриотические клубы – это продолжение многовековых традиций защитников Родины.



