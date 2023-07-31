В Казахстане разработали Концепцию военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года

Министерство обороны РК разработало Концепцию военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

"Военно-патриотическое воспитание молодежи должно базироваться на национальных ценностях единства и стабильности, справедливости и солидарности, закона и порядка, доверия и ответственности, которое должно стать воплощением построения Нового Казахстана. Превыше всего должно ценится одно из самых значимых качеств личности – трепетное отношение к своей земле и стране", - говорится в документе.

Также говорится, что концепция военно-патриотического воспитания направлена на постоянную и систематическую работу Центральных государственных, местных исполнительных органов, общественных организаций предоставлением возможности продвижения национальных ценностей.

Таким образом, в содержании концепции военно-патриотического воспитания выделены четыре основных контентных маркера: "воспитание", "образование", "патриотизм", "защита Родины".

Анализ текущего состояния системы военно-патриотического воспитания показал, что по Республике Казахстан в рамках рассматриваемой системы, осуществляется посредством организации и проведения различных мероприятий. Основным локомотивом процесса военно-патриотического воспитания является Национальный военно-патриотический центр Вооруженных Сил Республики Казахстан, образовательные учреждения.

Как отмечается, в данный момент количество военно-патриотических клубов достигло более 9 тысяч, количество вовлеченной молодежи превысило 260 тысяч.

Кроме того, каждый год проводится военно-патриотический сбор молодежи "Айбын". В нем участвуют ежегодно более двух тысяч военно-патриотических клубов, а также более 55 тысяч детей.

Вместе с тем, сохраняются некоторые проблемные вопросы:

отсутствие системного подхода в сфере военно-патриотического воспитания;

отсутствие межведомственного взаимодействия между стейкхолдерами;

отсутствие современного научно-методологического сопровождения в сфере военно-патриотического воспитания (с учетом поколенческих изменений);

снижение значимости воспитательной работы в образовательном процессе;

низкая вовлеченность родителей в воспитательный процессе при отсутствии необходимых навыков;

нехватка ответственных субъектов по реализации воспитательной работы;

отсутствие механизмов поощрения и учета позитивных результатов в сфере военно-патриотического воспитания (мотивации).

Как следует из концепции, для того, чтобы проводить эффективно военно-патриотическую работу на должном уровне, необходима хорошая методическая основа, подготовленная материально-техническая база, активное привлечение к учебному процессу высококвалифицированных специалистов, в целом необходимо дальнейшее совершенствование работы и координации действий, направленных на решение комплекса проблемных вопросов военно-патриотического воспитания молодежи.

Для совершенствования и развития военно-патриотического воспитания предлагается:

совершенствование нормативно-правовой и организационной базы в сфере военно-патриотического воспитания;

военно-патриотическое воспитание молодежи твердой жизненной позицией, широким мировоззрением;

воспитание молодежи в духе преданности к общенациональным и общечеловеческим ценностям, религиозной толерантности и межэтнического согласия;

совершенствование правовой культуры молодежи, профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений среди нее;

совершенствование условий для регулярного занятия военно-прикладными видами спорта и физического воспитания, формирование среди нее здорового образа жизни.

"Благодаря формированию и развитию у молодежи таких важнейших социально значимых качеств как гражданская зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и преумножению исторических и культурных ценностей, готовность к преодолению трудностей, самопожертвование, намного возрастут ее возможности к активному участию в решении важнейших проблем общества в различных сферах его деятельности, в том числе в воинской и в других, связанных с ней видах государственной службы", - отмечают в Минобороны.



Предусматривается, что благодаря реализации документа улучшатся качественные характеристики современной молодежи, что благотворно отразится на обществе в целом. Высокая духовность, нравственность, активная гражданская позиция, патриотическое сознание молодежи будут в огромной степени способствовать успешному решению задач, связанных с повышением могущества нашей страны.

Одним из результатов улучшения состояния военно-патриотического воспитания молодежи должен стать социально-экономический подъем, укрепление правовой и политической мощи государства, обеспечение обороноспособности и безопасности страны.

Основными принципами военно-патриотического воспитания должны стать:



принцип уважения Конституции РК и государственных символов;

принцип защиты национальных интересов, который предусматривает формирование у молодежи национального сознания, любви к Казахстану, своей нации, уважительного отношения к его культуре, способности сохранить свою национальную идентичность, участвовать в развитии и защите своего государства;

принцип личности гражданина Казахстана как высшей ценности и создания условий для достижения ею жизненного успеха, развитие индивидуальных способностей, честного, сознательного и всесторонне развитого гражданина;

принцип целостности и преемственности направлений и этапов воспитательной работы от раннего детства до 35 лет;

принцип толерантного отношения к культуре других стран и этносов.

Основной целью концепции является дальнейшее совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи Республики Казахстан, обладающих сформированным идеологическим иммунитетом к внутренним и внешним угрозам.

Основными задачами являются:

повышение идеологического и интеллектуального потенциала молодежи, а также создание единой системы направленной на формирование мировоззрения, основанного на исторических ценностях и традициях;

воспитание молодежи в духе общенациональной идеи и преданности Родине;

привитие в сознании молодежи чувства защиты Родины как священного долга, гордости за свои Вооруженные силы, ответственности за защиту безопасности страны;

формирование у молодежи сознательного отношения и активной жизненной позиции к процессам глобализации в мире и в регионе, повышение преданности долгу, ответственности и самоотверженности;

пропаганда жизни деятельности великих предков и отважных современников;

формирование у молодежи гуманизма и толерантности, воспитание их на основе уважения к национальной культуре и ценностям, преданности и самоотверженности, честности и порядочности, самостоятельного мышления и здорового образа жизни;

усиление нравственного, правового, физического, экономического, экологического и эстетического воспитания, повышение у них интереса к различным отраслям культуры и искусства, и в этих целях внедрение на системной основе широкого использования возможности литературы, кино, театра, изобразительного искусства.

Как ожидается, с ростом количества молодежи, вовлеченной в военно-патриотическое воспитание, к 2030 году на 98% будет выстроена системная модель военно-патриотического воспитания на всех уровнях образования и во всех социальных группах.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 августа.