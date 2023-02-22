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Британке отказали в родном гражданстве из-за присоединения к ИГ

Шамим Бегум отказали в гражданстве Великобритании Фото: freepik
Уроженка Великобритании, присоединившаяся к Исламскому государству, проиграла апелляцию по поводу лишения гражданства, сообщает Zakon.kz.

Уроженка Великобритании, которая школьницей отправилась в Сирию, чтобы присоединиться к Исламскому государству (запрещенная в Казахстане террористическая организация), проиграла апелляцию против решения правительства Великобритании о лишении ее гражданства, сообщает Reuters.

Шамима Бегум покинула Лондон в 2015 году в возрасте 15 лет и вместе с двумя школьными друзьями отправилась в Сирию, где вышла замуж за боевика ИГ и родила троих детей, которые умерли в младенчестве.

Ее лишили британского гражданства по соображениям национальной безопасности в 2019 году вскоре после того, как ее нашли в лагере в Сирии.

Бегум, которой сейчас 23 года, оспорила это решение на слушаниях в Лондоне в ноябре, когда ее адвокаты заявили, что Министерство внутренних дел Великобритании не расследовало, является ли она "ребенком-жертвой торговли людьми".

Ее адвокаты также утверждали, что тогдашний министр внутренних дел Саджид Джавид "заранее решил", что британское гражданство Бегум должно быть аннулировано до того, как он получил какие-либо доказательства.

Министерство внутренних дел заявило, что дело Бегум касалось национальной безопасности, а не торговли людьми, утверждая, что Бегум присоединилась к ИГ и оставалась в Сирии в течение четырех лет до 2019 года.

22 февраля специальная комиссия по иммиграционным апелляциям отклонила апелляцию Бегум.

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