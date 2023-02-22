Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаеву представили предложения по развитию нацидентичности

Калиев представил Токаеву предложения по национальной идентичности Фото: пресс-служба Акорды
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального курултая при президенте, директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева.

Талгат Калиев представил главе государства свои предложения по развитию национальной идентичности в рамках проводимых в стране реформ.

Политолог также рассказал о роли мозговых центров в общественной жизни и о работе Института прикладных этнополитических исследований.

Читайте также

Токаев поручил провести тщательный анализ сельского хозяйства

Токаев принял председателя Конституционного суда

Токаев изменил порядок представления на подпись и рассмотрения президентом законов РК

Данияр Кунафин
Астана Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
пособие
Пособия-2023: сколько получают многодетные казахстанские семьи
певец, любовь
Григорий Лепс о новой возлюбленной: Она немножечко моложе меня, лет на 30
президент США
Джо Байден в Варшаве обратился к россиянам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления