Токаеву представили предложения по развитию нацидентичности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального курултая при президенте, директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева.



Талгат Калиев представил главе государства свои предложения по развитию национальной идентичности в рамках проводимых в стране реформ.

Политолог также рассказал о роли мозговых центров в общественной жизни и о работе Института прикладных этнополитических исследований.

