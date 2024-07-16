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Председатель Нацбанка проинформировал Токаева о развитии экономической ситуации в Казахстане

Проинформировал Председатель Нацбанкао развитии экономической ситуации в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 12:03 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Тимура Сулейменова, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отчитался об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики в январе – июне 2024 года, передает Акорда.

  • проинформировал о развитии экономической ситуации в Казахстане и мире, динамике инфляции и мерах по ее стабилизации;
  • доложил о замедлении годовой инфляции и сохраняющихся при этом проинфляционных факторах внутри экономики;
  • рассказал о состоянии активов ЕНПФ и золотовалютных резервов;
  • сообщил о ходе реализации поручений главы государства по реализации проектов по развитию Национальной платежной системы и принципов Открытого банкинга, созданию Антифрод-центра для защиты средств казахстанцев от мошенников.

По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по деятельности Национального банка, в том числе по дальнейшей стабилизации инфляции и построению цифровой финансовой инфраструктуры.

Ранее глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации".

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