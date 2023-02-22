В работе "Википедии" произошел сбой

Пользователи по всему миру жалуются на проблемы с доступом к сайту "Википедии", сообщает Zakon.kz.

Глобальный сбой зафиксировал Downdetector.

Онлайн-ресурс перестал открываться, в том числе у пользователей из России, США и Евросоюза.

При попытке открыть страницу "Википедии" у многих пользователей по всему миру появляется сообщение о "технической проблеме". На территории России у части людей не открывается только русскоязычная версия энциклопедии.

Известно, что специалисты технической службы Wikimedia Foundation оперативно отреагировали на сбой и принялись устранять неполадки.

Википедия – это онлайн-энциклопедия, в которой возможность создания и редактирования статей имеют все пользователи интернета. В настоящая время она является крупнейшей по охвату и числу статей среди аналогичных энциклопедий, включает 306 языковых разделов. Всего в ней насчитывается 55,6 млн статей, число уникальных посетителей сайта – около 1,7 млрд человек в месяц.

Ранее стало известно, что Казахстан вошел в число стран с дешевым мобильным интернетом.