В работе "Википедии" произошел сбой
Глобальный сбой зафиксировал Downdetector.
Онлайн-ресурс перестал открываться, в том числе у пользователей из России, США и Евросоюза.
При попытке открыть страницу "Википедии" у многих пользователей по всему миру появляется сообщение о "технической проблеме". На территории России у части людей не открывается только русскоязычная версия энциклопедии.
Известно, что специалисты технической службы Wikimedia Foundation оперативно отреагировали на сбой и принялись устранять неполадки.
Википедия – это онлайн-энциклопедия, в которой возможность создания и редактирования статей имеют все пользователи интернета. В настоящая время она является крупнейшей по охвату и числу статей среди аналогичных энциклопедий, включает 306 языковых разделов. Всего в ней насчитывается 55,6 млн статей, число уникальных посетителей сайта – около 1,7 млрд человек в месяц.
Ранее стало известно, что Казахстан вошел в число стран с дешевым мобильным интернетом.