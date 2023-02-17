Казахстан вошел в число стран с дешевым мобильным интернетом

Интернет "в кармане" стал таким же необходимым благом, как электричество, тепло, вода, газ. Названы страны по средней стоимости 1 Гб мобильного интернета, сообщает Zakon.kz.

По данным Cable, пятью самыми "дешевыми" с точки зрения средней стоимости 1 Гб мобильных данных в 2022 году стали Израиль (0,04 доллара – 17,84 тенге), Италия (0,12 доллара – 53,52 тенге), Сан-Марино (0,14 доллара – 62,44 тенге), Фиджи (0,15 доллара – 66,9 тенге) и Индия (0,17 доллара – 75,82 тенге). Исследование затронуло 233 страны.

Казахстан вошел в число стран с самым дешевым мобильным интернетом. Средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета в Казахстане составила всего 0,37 доллара (165 тенге), пишет Ranking.kz.

Фото: ranking.kz

Как отмечено в исследовании, страны с превосходной инфраструктурой, как правило, находятся в более "дешевой" части рэнкинга. Хорошие волоконно-оптические сети и развитая инфраструктура мобильного и фиксированного широкополосного доступа позволяют провайдерам и операторам мобильной связи предлагать абонентам более крупные пакеты трафика, в которых цена за 1 Гб данных ниже.

В России средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета составила 0,48 доллара – 214,08 тенге, в Германии – 2,67 доллара (1190,82 тенге), в Португалии – 3,67 доллара (1636,82 тенге), в Японии – 3,85 доллара (1717 тенге), в США – 5,62 доллара (2506,52 тенге).

В Казахстане стоимость мобильного интернета не только одна из самых низких в мире – она еще и сократилась в годовой динамике. Так, по данным того же Cable, средняя цена 1 Гб мобильного интернета в 2021 году в Казахстане была выше: 0,59 доллара (263,14 тенге). В 2019 и 2020 годах показатель составлял 0,49 и 0,46 доллара (218,54 и 205,16 тенге).

1 доллар = 446 тенге (по состоянию на 17 февраля)

Cогласно другому исследованию, Казахстан по скорости мобильного интернета опередил Россию и все страны Центральной Азии.









