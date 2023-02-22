Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: Киев готовится к наступлению, в ЕС признают, что год оказался неплохим для экономики РФ

Ситуация в Украине 22 февраля Фото: mil.gov.ua
Президент США Джо Байден назвал решение Москвы о приостановке участия в ДСНВ "большой ошибкой", Жозепп Боррель заявил, что 2022 год был неплохим для российской экономики, несмотря на санкции, сообщает Zakon.kz.
  • Совет Федерации на заседании в среду единогласно одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об условиях возврата России к ДСНВ, заявил, что все будет зависеть от позиции Запада: будут принимать во внимание озабоченности РФ – ситуация изменится.
  • Также Песков: Россия видит глухую стену нежелания стран коллективного Запада искать виновных в теракте на "Северных потоках" и желание постепенно свести тему "в песок".
  • Президент США Джо Байден назвал решение Москвы о приостановке участия в ДСНВ "большой ошибкой".
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Байден не отважился посетить Киев, не предупредив о своей поездке Россию и не попросив ее соблюдать условия его безопасности. При этом она отметила, что "преступника тянет на место преступления".
  • На CNN вышел материал, что Россия провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в тот день, когда президент США Джо Байден находился в Украине. Замглавы МИД РФ Рябков опроверг информацию об испытаниях ракеты в тот день.
  • Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью агентству "Укринформ" заявил о подготовке Киева к наступлению.
  • Глава украинской разведки Кирилл Буданов добавил, что весной состоятся решающие бои, которые станут переломным моментом в конфликте на Востоке. Также он заявил, что Украине нужно создать зону безопасности по границам с Россией от 1991 года шириной от 40 до 100 километров.
  • Глава Евродипломатии Жозепп Боррель в интервью радиостанции Onda Zero заявил, что 2022 год был неплохим для российской экономики, несмотря на санкции.
  • Мадрид передаст Киеву шесть танков Leopard 2A4 и может отправить еще больше "при необходимости", передает агентство Europa Press.
  • Международный Комитет Красного Креста готов выступить в качестве нейтрального посредника при организации возможного обмена военнопленными между Россией и Украиной по принципу "все на все", заявил глава организации Роберт Мардини.
  • Китай не занимает сторону России в украинском конфликте, но стремится играть роль посредника в урегулировании кризиса, пишет китайское государственное издание Global Times.
  • Лондон не станет отправлять войска в Украину, поскольку это означало бы ввязывание НАТО в конфликт. Такое заявление сделал в Баку государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.
  • В Москве на стадионе "Лужники" прошел масштабный митинг-концерт "Слава защитникам Отечества". На мероприятии собрались десятки тысяч человек.

Читайте также

"Сигнал всему миру": как Джо Байден призывал к единению из бронекапсулы

Главное за ночь: на КТК приостановлена отгрузка нефти, эксперты оценили послание Путина и Байдена

Джо Байден в Варшаве обратился к россиянам

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Жозеп Боррель Европейский Союз Байден Джо Захарова Мария Песков Дмитрий США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
пособие
Пособия-2023: сколько получают многодетные казахстанские семьи
певец, любовь
Григорий Лепс о новой возлюбленной: Она немножечко моложе меня, лет на 30
президент США
Джо Байден в Варшаве обратился к россиянам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления