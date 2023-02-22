Ситуация в Украине: Киев готовится к наступлению, в ЕС признают, что год оказался неплохим для экономики РФ

Фото: mil.gov.ua

Президент США Джо Байден назвал решение Москвы о приостановке участия в ДСНВ "большой ошибкой", Жозепп Боррель заявил, что 2022 год был неплохим для российской экономики, несмотря на санкции, сообщает Zakon.kz.

Совет Федерации на заседании в среду единогласно одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об условиях возврата России к ДСНВ, заявил, что все будет зависеть от позиции Запада: будут принимать во внимание озабоченности РФ – ситуация изменится.

Также Песков: Россия видит глухую стену нежелания стран коллективного Запада искать виновных в теракте на "Северных потоках" и желание постепенно свести тему "в песок".

Президент США Джо Байден назвал решение Москвы о приостановке участия в ДСНВ "большой ошибкой".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Байден не отважился посетить Киев, не предупредив о своей поездке Россию и не попросив ее соблюдать условия его безопасности. При этом она отметила, что "преступника тянет на место преступления".

На CNN вышел материал, что Россия провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в тот день, когда президент США Джо Байден находился в Украине. Замглавы МИД РФ Рябков опроверг информацию об испытаниях ракеты в тот день.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в интервью агентству "Укринформ" заявил о подготовке Киева к наступлению.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов добавил, что весной состоятся решающие бои, которые станут переломным моментом в конфликте на Востоке. Также он заявил, что Украине нужно создать зону безопасности по границам с Россией от 1991 года шириной от 40 до 100 километров.

Глава Евродипломатии Жозепп Боррель в интервью радиостанции Onda Zero заявил, что 2022 год был неплохим для российской экономики, несмотря на санкции.

Мадрид передаст Киеву шесть танков Leopard 2A4 и может отправить еще больше "при необходимости", передает агентство Europa Press.

Международный Комитет Красного Креста готов выступить в качестве нейтрального посредника при организации возможного обмена военнопленными между Россией и Украиной по принципу "все на все", заявил глава организации Роберт Мардини.

Китай не занимает сторону России в украинском конфликте, но стремится играть роль посредника в урегулировании кризиса, пишет китайское государственное издание Global Times.

Лондон не станет отправлять войска в Украину, поскольку это означало бы ввязывание НАТО в конфликт. Такое заявление сделал в Баку государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.

В Москве на стадионе "Лужники" прошел масштабный митинг-концерт "Слава защитникам Отечества". На мероприятии собрались десятки тысяч человек. Читайте также "Сигнал всему миру": как Джо Байден призывал к единению из бронекапсулы Главное за ночь: на КТК приостановлена отгрузка нефти, эксперты оценили послание Путина и Байдена Джо Байден в Варшаве обратился к россиянам

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