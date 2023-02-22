Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Более 50 шахтеров оказались под завалами после оползня в Китае

Более 50 шахтеров оказались под завалами после оползня в Китае Фото: en.nhc.gov.cn
Не менее 57 человек числятся пропавшими без вести после обрушения грунта в угольном карьере в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает Zakon.kz.

Как передает Центральное телевидение КНР, происшествие случилось в аймаке Алашань. На место прибыло около 200 спасателей и представителей других экстренных служб.

Причиной трагедии стал оползень, накрывший и людей, и спецтехнику.

Центральное телевидение Китая уточнило, что из-под завалов уже удалось достать восемь человек, из них шестеро в срочном порядке были госпитализированы, двоих не удалось спасти.

Спасательная операция продолжается.

Ранее стало известно, что во Франции школьник зарезал учительницу во время урока.

Читайте также

Полиция Астаны разыскивает пропавшего без вести 21-летнего акмолинца

Судимый за убийство павлодарец задержан за серию грабежей

В Астане таксист сбил девочку и скрылся с места происшествия

Константин Вноровский
Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
пособие
Пособия-2023: сколько получают многодетные казахстанские семьи
певец, любовь
Григорий Лепс о новой возлюбленной: Она немножечко моложе меня, лет на 30
изменились правила перевозки пассажиров и грузов
В Казахстане изменились правила авиаперевозки пассажиров и багажа
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления