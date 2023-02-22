Более 50 шахтеров оказались под завалами после оползня в Китае

Не менее 57 человек числятся пропавшими без вести после обрушения грунта в угольном карьере в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает Zakon.kz.

Как передает Центральное телевидение КНР, происшествие случилось в аймаке Алашань. На место прибыло около 200 спасателей и представителей других экстренных служб.

Причиной трагедии стал оползень, накрывший и людей, и спецтехнику.

Центральное телевидение Китая уточнило, что из-под завалов уже удалось достать восемь человек, из них шестеро в срочном порядке были госпитализированы, двоих не удалось спасти.

Спасательная операция продолжается.

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