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Во Франции школьник зарезал учительницу во время урока

Во Франции школьник зарезал учительницу во время урока Фото: freepik
Во Франции 16-летний учащийся средней школы Сен-Тома-д'Аквин в Сен-Жан-де-Люз во время урока с ножом напал на 50-летнюю преподавательницу испанского языка. Женщина скончалась, сообщает Zakon.kz.

Преподавательница получила удар в грудь, у нее зафиксирована остановка сердца и дыхания, передает телеканал BFM.

16-летний ученик пронес нож на урок в своем рюкзаке. Точные причины нападения пока не установлены, однако в ходе первого допроса он сообщил правоохранителям, что "услышал голоса, которые сказали ему зарезать учителя".

Журналисты выяснили, что подросток страдает психическим расстройством, а в день трагедии с самого начала урока "вел себя как одержимый".

Это не первое нападение учеников на преподавателей во Франции. Так, в сентябре 2022 года похожий инцидент произошел в Кане. Там ученик лицея набросился с ножом на учительницу французского языка и ранил ее в горло. Пострадавшая избежала серьезного ранения, ее жизнь была спасена.

13 февраля 2023 года девятиклассник одной из школ Петропавловска принес на занятия в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей.

После ЧП все детские сады Казахстана проверят.

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