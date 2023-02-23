"Манчестер Сити" и "Лейпциг" сыграли вничью

Матч между английским "Манчестером Сити" и германским "Лейпцигом" закончился со счетом 1:1, сообщает Zakon.kz.

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Игра проходила в рамках Лиги чемпионов на этапе 1/8 финала в ночь на 23 февраля. Голом в составе гостей "Манчестер Сити" отметился Рияд Марез на 27-й минуте встречи. Ответный год от "Лейпцига" забил на 70-й минуте Йошко Гвардиол, сообщает Sports.ru.

Накануне в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов встретились "Ливерпуль" И "Реал". Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу "Реала".