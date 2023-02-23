Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"Манчестер Сити" и "Лейпциг" сыграли вничью

"Манчестер Сити" и "Лейпциг" сыграли вничью Фото: Тwitter/ManCity
Матч между английским "Манчестером Сити" и германским "Лейпцигом" закончился со счетом 1:1, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Игра проходила в рамках Лиги чемпионов на этапе 1/8 финала в ночь на 23 февраля. Голом в составе гостей "Манчестер Сити" отметился Рияд Марез на 27-й минуте встречи. Ответный год от "Лейпцига" забил на 70-й минуте Йошко Гвардиол, сообщает Sports.ru.

Накануне в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов встретились "Ливерпуль" И "Реал". Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу "Реала".

Читайте также

Александр Бублик вышел в четвертьфинал французского турнира

Елена Рыбакина снялась с турнира WTA 1000 в Дубае

Поклонник Шакиры выгнал Жерара Пике и его возлюбленную из своего ресторана

Мария Мельникова
Лига Чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
пособие
Пособия-2023: сколько получают многодетные казахстанские семьи
изменились правила перевозки пассажиров и грузов
В Казахстане изменились правила авиаперевозки пассажиров и багажа
певец, любовь
Григорий Лепс о новой возлюбленной: Она немножечко моложе меня, лет на 30
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления