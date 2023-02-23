93 человека заразились коронавирусом в Казахстане

За последние сутки выявлено 93 случая заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства здравоохранения, лечение от коронавируса продолжают получать 1651 человек, из них в стационарах находится 96 пациентов, на амбулаторном уровне – 1555.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – два пациентa,

в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациентa,

на аппарате ИВЛ – один пациент.

Накануне количество заразившихся коронавирусом составило 90 человек.