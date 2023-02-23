93 человека заразились коронавирусом в Казахстане
Фото: Zakon.kz
За последние сутки выявлено 93 случая заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
По данным Министерства здравоохранения, лечение от коронавируса продолжают получать 1651 человек, из них в стационарах находится 96 пациентов, на амбулаторном уровне – 1555.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – два пациентa,
- в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациентa,
- на аппарате ИВЛ – один пациент.
Накануне количество заразившихся коронавирусом составило 90 человек.
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