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93 человека заразились коронавирусом в Казахстане

93 человека заразились коронавирусом в Казахстане Фото: Zakon.kz
За последние сутки выявлено 93 случая заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства здравоохранения, лечение от коронавируса продолжают получать 1651 человек, из них в стационарах находится 96 пациентов, на амбулаторном уровне – 1555.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – два пациентa,
  • в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациентa,
  • на аппарате ИВЛ – один пациент.

Накануне количество заразившихся коронавирусом составило 90 человек.

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Мария Мельникова
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