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За сутки 90 новых случаев коронавируса зафиксировали казахстанские медики

За сутки 90 новых случаев коронавируса зафиксировали казахстанские медики Фото: pexels
По данным Минздрава, 90 человек за сутки заразились COVID-19, сообщает Zakon.kz.

На 22 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 612 человек (–1 447+ и 165 КВИ-), из них в стационарах находится – 115 пациент, на амбулаторном – 1 497 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 2 пациентa,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa,
  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Сутками ранее в Казахстане было зарегистрировано 70 случаев заражения КВИ.

Также накануне было заявлено, что за последние две недели, по сравнению с предыдущими двумя неделями, в Казахстане заболеваемость COVID-19 выросла в 1,4 раза, то есть с 754 случаев до 1705 случаев.

Ведется эпидемиологический надзор за ОРВИ и гриппом. В настоящее время зарегистрировано 3213 случаев гриппа, в том числе среди детей до 14 лет - 1299 случаев, что составляет 40% от общего количества заболевших. По сравнению с прошлой неделей число случаев гриппа выросло на 11 случаев, то есть с 24 до 35 случаев за неделю.

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