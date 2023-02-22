За сутки 90 новых случаев коронавируса зафиксировали казахстанские медики
На 22 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 612 человек (–1 447+ и 165 КВИ-), из них в стационарах находится – 115 пациент, на амбулаторном – 1 497 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 2 пациентa,
- в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa,
- на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
Сутками ранее в Казахстане было зарегистрировано 70 случаев заражения КВИ.
Также накануне было заявлено, что за последние две недели, по сравнению с предыдущими двумя неделями, в Казахстане заболеваемость COVID-19 выросла в 1,4 раза, то есть с 754 случаев до 1705 случаев.
Ведется эпидемиологический надзор за ОРВИ и гриппом. В настоящее время зарегистрировано 3213 случаев гриппа, в том числе среди детей до 14 лет - 1299 случаев, что составляет 40% от общего количества заболевших. По сравнению с прошлой неделей число случаев гриппа выросло на 11 случаев, то есть с 24 до 35 случаев за неделю.