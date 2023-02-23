Как изменятся ставки акцизов на табачные изделия в Казахстане

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С 1 января 2023 года внесены изменения в Налоговый кодекс РК, согласно которым изменились ставки акцизов на табачные изделия на трехлетний период до 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали, какие будут применяться ставки по акцизам. На сигареты с фильтром и без фильтра, папиросам: в 2023 году – 14 100 тенге/1000 штук;



в 2024-2025 годах – 15 900 тенге/1000 штук; на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин: в 2023 году – 12 950 тенге/килограмм;

в 2024-2025 годах – 14 150 тенге/килограмм;

на никотиносодержащую жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах: в 2023 году – 53 тенге/миллилитр жидкости;

в 2024-2025 годах – 55 тенге/миллилитр жидкости; на сигариллы: в 2023 году – 14 100 тенге/1000 штук;

в 2024-2025 годах – 15 900 тенге/1000 штук; на изделия с нагреваемым табаком определена ставка акциза на уровне 70% от размера ставок акциза на сигареты с изменением единицы измерения с килограмма на штуки: в 2023 году – 9870 тенге/1000 штук;

в 2024-2025 годах – 11 130 тенге/1000 штук.

В конце января в стране выросли минимальные розничные цены на сигареты. Читайте также Вырубку деревьев в мкр. Нурлытау прокомментировали в акимате Алматы Как аномальные морозы в Узбекистане снизили объем производства в стране Землетрясение произошло в Жетысуской области

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