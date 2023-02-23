В Шымкенте организатор финпирамиды предлагал помощь в получении жилья или покупки авто

В Шымкенте организатор финансовой пирамиды ПК "GAP" предлагал помощь в получении жилья или покупки автомашины, сообщает Zakon.kz.

Завершено уголовное дело в отношении пирамиды ПК "GAP".

"Установлен подозреваемый, который заключал с жителями южных регионов страны договоры о предоставлении помощи в получении жилья или автомашины с обязательным вступительным взносом 240 тыс. тенге и дальнейшей выплатой средств в размере 75 тыс. тенге ежемесячно для накопления первоначальной суммы", – рассказали в Департаменте АФМ по городу Шымкенту.

Как отметили в ведомстве, вложившие свои деньги граждане так и не дождались жилья и автомобилей. Сумма причиненного ущерба 33 гражданам, обратившимся с заявлением, составляет более 77 млн тенге.

Приговором суда организатор признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет 8 месяцев.

Ранее в Казахстане было заблокировано 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой финансовых пирамид.