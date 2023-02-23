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В Жамбылской области появилась первая сельская опорная школа

В Жамбылской области появилась первая сельская опорная школа Фото: пресс-служба МИОР РК
Школа имени Балтабая Адамбаева в селе Саудакент Жамбылской области стала первой опорной школой в регионе, которая включена в комплексную программу развития сельских опорных школ общественным фондом "Қазақстан халқына" совместно с Фондом устойчивого развития образования.

В рамках программы "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности" по стандарту оснащения НИШ обновлены 35 учебных кабинета и мастерских, а также STEM-лаборатория, АРТ-студия, Интеллектум холл, библиотека и телестудия. Преподаватели школы прошли обучение и получили методологию от специалистов интеллектуальных школ.

В учебном заведении обучаются 935 школьников и работают 116 педагогов. Теперь сельская школа, которая находится в 165 км от областного центра Тараза, сможет делиться своим потенциалом и опытом с другими школами района.

В Жамбылской области появилась первая сельская опорная школа

Фото: пресс-служба МИОР РК

"С момента создания фонда мы реализуем более 20 благотворительных программ и проектов. Задача проекта по сельским опорным школам создать в сельской местности опорные школы, которые бы стали центрами компетенций для других сельских школ района. Поэтому все учебные кабинеты и кабинеты дополнительного образования приведены в соответствие современным образовательными требованиям, а для учителей организованы обучающие курсы для совершенствования технологий преподавания, дальнейшей трансляции их опыта в школы региона".Зампредседателя правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Лаззат Чинкисбаева

Заместитель акима Жамбылской области Еркин Уйсимбаев отметил важность системного подхода Фонда к решению проблем сельского образования и отметил, что школа имени Б.Адамбаева в селе Саудакент стала примером для школ области.

В Жамбылской области появилась первая сельская опорная школа

Фото: пресс-служба МИОР РК

Как рассказал директор фонда устойчивого развития образования Данияр Токтарбаев, они совместно с НИШ на основе анализа образовательной среды и качества преподавания в школе разработали рекомендации по развитию школы, повышению качества образования, а также определили курсы повышения квалификации, необходимые для учителей.

Напомним, по программе "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности" фонд "Қазақстан халқына" планирует создать 17 сельских опорных школ. Бюджет проекта 4 млрд 250 млн тенге (17 школ из расчета порядка 250 млн тенге на 1 школу). На сегодня Фондом оснащены и оказана методологическая помощь в виде обучающих курсов и стажировки учителей 15 опорных сельских школ.

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