При поддержке "КазМунайГаза" оснащены три опорные школы в Мангистауской области

В рамках правительственного проекта "Отпан" проводятся работы по развитию сельских опорных школ в Мангистауской области.

В частности, при поддержке АО НК "КазМунайГаз" обновлено более 50 учебных кабинетов и образовательных пространств в школах сел Таушык (Тупкараганский район), Жетыбай (Каракиянский район) и Рахат (город Жанаозен).

Были модернизированы кабинеты по основным предметам, начальные классы, технологические мастерские, а также цифровые лаборатории по химии, физике и биологии.

Фото: АО "КазМунайГаз"

Кроме того, созданы условия для кружковой деятельности. В трех опорных школах открыты кабинеты робототехники, STEM-лаборатории, арт- и телестудии, а также зоны отдыха для учащихся. В этих школах обучается более 3,5 тыс. учащихся, а педагогический коллектив насчитывает 380 человек.

Фото: АО "КазМунайГаз"

Школы в селах Таушык, Жетыбай и Рахат посетили местные жители, ветераны нефтегазовой отрасли и представители КМГ.

"КазМунайГаз" принимает активное участие в таком важном проекте, как "Отпан", внося вклад в развитие образования в отдаленных селах региона. Модернизация учебных заведений позволит ученикам получить доступ к современным технологиям и дополнительным образовательным возможностям. В целом, КМГ на постоянной основе реализуются социальные проекты в регионах присутствия", – подчеркнул заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Бекзат Абайылданов.

Фото: АО "КазМунайГаз"

В свою очередь, уроженец села Таушык, первый президент национальной компании "КазМунайГаз" Ляззат Киинов, родители которого были учителями в местной школе, отметил важность таких инициатив и значимость развития образовательной инфраструктуры в сельской местности.

"Образование – это основа развития общества. Я рад видеть, как проект "Отпан" улучшает условия обучения для детей в селах. Уверен, что благодаря таким инициативам мы сможем дать нашим детям больше возможностей для успешного будущего", – сказал ветеран нефтегазовой отрасли Л. Киинов.

Проект "Отпан", запущенный правительством в апреле текущего года, направлен на повышение качества образования. В него вошли 50 школ Мангистауской области, где обучается 60 тыс. учащихся и работает 7 тыс. педагогов. Проект реализуется Фондом устойчивого развития образования. Эта работа начата на основе опыта ФУРО, который с 2019 года активно занимается созданием сети опорных школ в стране. В рамках проекта организуется обучение и обмен опытом учителей на основе практик АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" и МОФ "Білім-инновация", а также обновляется материально-техническая база школ.