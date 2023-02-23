Сколько преступников-иностранцев экстрадировали из Казахстана

Генеральная прокуратура Казахстана активно развивает международное сотрудничество с иностранными государствами в сфере противодействия преступности и обеспечения неотвратимости наказания, сообщает Zakon.kz.

В 2022 году в Генпрокуратуре рассмотрели более 90 запросов иностранных государств о выдаче, из которых удовлетворено 80.



"Основными партнерами Казахстана являются Россия, Узбекистан и Кыргызстан, с которыми отмечается наибольший объем взаимодействия по вопросам экстрадиции. Данное обстоятельство обусловлено схожестью правовых систем государств, близостью их географического расположения и интенсивностью миграционных потоков", – рассказали в Генпрокуратуре Казахстана.

По категориям преступлений лица выдаются в основном за мошенничества, кражи, убийства, незаконный оборот наркотиков.

К примеру, по запросу Генеральной прокуратуры России в 2022 году был выдан гражданин этой страны Урзагулов А.Ж., находившийся в межгосударственном розыске и задержанный на территории Актюбинской области. Российскими правоохранительными органами он обвинялся в групповом убийстве Жумагазиева Н.М. с применением огнестрельного оружия. Приговором Оренбургского областного суда Урзагулов А.Ж. осужден за указанное преступление к 15 годам лишения свободы.

Выданный Узбекистану за мошенничество на сумму 75 000 долларов Набиев Г.Т. осужден приговором Самаркандского городского суда по уголовным делам к 9 годам лишения свободы.

Также в прошлом году российским правоохранительным органам были выданы Давлатов С.Т., Авдеев С.В., Алиев Р.Х. и Транда Е.В. за убийства при отягчающих обстоятельствах; Хатов Р.С., Соколов А.А., Гадамаури Х.М. – за сбыт наркотиков.

По запросу Генеральной прокуратуры Грузии выдан Чхиквадзе Р.М. за причинение тяжкого вреда здоровью, по запросу кыргызских коллег за разбой выдан Курманбеков Н.К.

"Вместе с тем интеграция Казахстана в мировое сообщество позволяет нам эффективно взаимодействовать и с иностранными партнерами из стран дальнего зарубежья. Правовой основой такого сотрудничества являются двусторонние и многосторонние договоры, участником которых является наше государство", – отметили в Генпрокуратуре.

Со странами, с которыми отсутствуют договоры об экстрадиции, вопросы о выдаче лиц рассматриваются на основе действующего в международном праве принципа взаимности. При этом Казахстан руководствуется требованием обоюдного признания деяния преступлением.

В частности, за последние годы Казахстаном были выданы разыскиваемые лица по запросам компетентных органов США, Турции, Литвы.

В МВД рассказали, кто чаще всего совершает преступления в Казахстане.

