Главу преступной группы экстрадировали из Азербайджана в Казахстан

В Казахстан экстрадирован руководитель преступной группы из Азербайджана. Об этом Zakon.kz рассказали 11 апреля 2024 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В распространяемом сообщении отмечено, что подозреваемый с 2016-2018 годы руководил преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления. Кроме того, группа уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов. В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 4 миллиардов тенге.

"После совершения преступлений он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Позже подозреваемый был установлен на территории Азербайджана". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Также сказано, что Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила запрос Казахстана о его выдаче.

"В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Стоит отметить, что в декабре 2019 года судом Мангистауской области 12 лиц, причастных к деятельности этой же организованной преступной группы уже осуждены к различным видам наказаний.

23 февраля 2024 года в Казахстан из Польши экстрадировали руководителя транснациональной организованной группы. В 2022 году созданная им преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере.