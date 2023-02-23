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Для выпускников "Болашака" изменились правила отработки

Для выпускников "Болашака" изменились правила отработки Фото: bolashak.gov.kz
Министр науки и высшего образования приказом от 20 февраля 2023 года внес изменения в правила отработки выпускников стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что в случае невозможности осуществления отработки стипендиат обращается в "Центр международных программ" с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения обязательств по отработке с приложением подтверждающих документов.

АО "Центр международных программ" вносит вопрос о предоставлении стипендиату отсрочки исполнения обязательств по осуществлению отработки на рассмотрение Комиссии в случаях:

  • лечения заболевания, препятствующего осуществлению трудовой деятельности;
  • сопровождения супруга или супруги, являющихся государственными или военнослужащими, и направленными на временную работу или прохождение службы за рубежом;
  • беременности, а также при наличии на воспитании ребенка (детей) в возрасте до трех лет;
  • сопровождения супруга или супруги, обучающихся за рубежом;
  • продолжения академического обучения по программе докторантуры;
  • прохождения производственной стажировки при завершении стипендиатом академического обучения за рубежом в текущем году в организациях, входящих в мировые рейтинги лучших организаций мира;
  • прохождения стажировки в международных организациях ООН, находящихся за пределами РК, не более 12 месяцев;
  • прохождения постдокторантуры по полученной специальности сроком не более 12 месяцев.

Отсрочка исполнения обязательств по осуществлению отработки предоставляется однократно в случаях, указанных в четырех последних подпунктах.

Приказ вводится в действие с 22 февраля 2023 года.

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