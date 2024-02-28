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Законодательство РК

В Казахстане изменились правила назначения президентских стипендий

В Казахстане изменились правила назначения президентских стипендий Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования приказом от 20 февраля 2024 года внес изменения в Правила назначения стипендий, учрежденных президентом РК, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что правила назначения стипендий, учрежденных президентом РК, изложены в новой редакции.

Стипендии назначаются студентам и магистрантам организаций высшего и послевузовского образования (ОВПО) независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности.

Стипендия направлена на:

  • стимулирование научно-исследовательской и учебно-познавательной деятельности студентов и магистрантов;
  • поддержку наиболее талантливых и одаренных студентов и магистрантов;
  • содействие формированию интеллектуального потенциала.

Согласно правилам ОВПО, до 25 января текущего года направляют потребность на стипендию в государственные органы, в ведении которых они находятся.

Распределение количества стипендий между вузами осуществляется пропорционально контингенту студентов и магистрантов очной формы обучения.

При этом в ОВПО, у которых контингент студентов и магистрантов очной формы обучения составляет менее 700 человек, выделение стипендий не осуществляется.

Стипендия назначается студентам очной формы обучения с 3 курса и магистрантам со второго года обучения, студентам и магистрантам только на "отлично" (А, А-) как на основе государственного образовательного заказа, так и на платной основе.

Стипендия назначается следующим категориям студентов и магистрантов:

  • победителям республиканских и международных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, фестивалей или являющимся авторами открытий, изобретений;
  • имеющим публикации в сборниках научных трудов, в республиканских и международных научных журналах;
  • активно занимающимся научно-исследовательской работой, успехи которых подтверждены дипломами, грамотами, сертификатами, свидетельствами;
  • принимающим активное участие в общественной, культурной и спортивной жизни ОВПО.

Назначение стипендии осуществляется приказом ректора ОВПО на основании решения Ученого совета на один академический период.

При этом стипендия может неоднократно присуждаться одному и тому же лицу в соответствии с решением Ученого совета ОВПО.

Решение Ученого совета ОВПО по присуждению стипендий на очередной академический период принимается не позднее, чем за две недели до начала академического периода, и направляется в министерство со списком студентов и магистрантов. 

При равных условиях преимущество на назначение стипендии имеют:

  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью.

При отсутствии у ОВПО претендентов на назначение стипендии не позднее, чем за две недели до начала академического периода, представляют в уполномоченный орган в области науки и высшего образования информацию об отказе от определенного количества стипендий.

Выплата стипендий производится ежемесячно в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Приказ вводится в действие с 9 марта 2024 года.

В 2023 году размер президентской стипендии для студентов составлял 73 320 тенге, для магистрантов – 173 974 тенге.

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Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
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