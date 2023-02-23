Строящийся административный центр снесут в Алматы

В Алматы по решению суда снесут строящийся в Бостандыкском районе четырехэтажный административный центр, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации городского управления градостроительного контроля, строительство четырехэтажного здания адмцентра в Бостандыкском районе – севернее ул. Экспериментальная, восточнее ул. Ходжанова – велось с серьезными нарушениями.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Объект строился без экспертизы проекта. Кроме того, зафиксированы отклонения от утвержденного генерального плана". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Судебная тяжба Управления градостроительного контроля с собственником велась в течение двух с лишним лет.

"На сегодняшний день исполнение в производстве Департамента юстиции Алматы. Дата сноса объекта судебным исполнителем еще не назначена". Пресс-служба акимата Алматы

6 марта 2020 года иск был направлен в Бостандыкский районный суд. Решением суда исковое заявление удовлетворено, постановлением Алматинского городского суда от 16 октября 2020 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

13 мая 2021 года государственным судебным исполнителем в адрес собственника направлено уведомление о добровольном исполнении решения суда. Однако к этому времени собственник продал земельный участок другому физическому лицу, в связи с чем судебным исполнителем решение было возвращено без исполнения.

В свою очередь Управление градостроительного контроля города инициировало исковое заявление о признании договора купли-продажи земельного участка недействительным. Решением суда от 27 января 2022 года сделка была признана недействительной, постановлением Алматинского городского суда от 27 апреля 2022 года решение оставлено без изменений.

Исполнительный лист был направлен в Департамент юстиции Алматы 5 мая 2022 года. Снос объекта назначили на 9 августа 2022 года. Однако ввиду обжалования действий судебного исполнителя снос не произвели.

Далее, по вновь открывшимся обстоятельствам, третьим лицом подана апелляционная жалоба в Алматинский городской суд на решение о сносе. Постановлением Алматинского городского суда апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.