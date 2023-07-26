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В Алматы сносят бизнес-центр

В Алматы снесут бизнес-центр Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Алматы по решению суда сносят четырехэтажное административное здание, сообщает Zakon.kz.

Бизнес-центр находится севернее ул. Экспериментальная, восточнее ул. Ходжанова. Под снос оно попало за многочисленные нарушения, передает пресс-служба акимата города Алматы.

Объект строился без экспертизы проекта, кроме того, зафиксированы отклонения от утвержденного Генерального плана.

Впервые иск был направлен в Бостандыкский районный суд 6 марта 2020 года.

Решением суда исковое заявление удовлетворено, однако более трех лет судебные разбирательства по объекту продолжались в связи с апелляционными жалобами и новыми обстоятельствами дела.

13 мая 2021 года государственным судебным исполнителем в адрес собственника направлено уведомление о добровольном исполнении решения суда, однако собственник продал земельный участок, в связи с чем решение было возвращено без исполнения.

Управление градостроительного контроля Алматы инициировало исковое заявление о признании договора купли-продажи земельного участка недействительным.

Решением суда от 27 января 2022 года сделка была признана недействительной, постановлением Алматинского городского суда от 27 апреля 2022 года решение оставлено без изменений.

После назначения даты сноса действия судебного исполнителя были обжалованы, и третьим лицом подана апелляционная жалоба в Алматинский городской суд на решение о сносе. Постановлением Алматинского городского суда апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, однако после она была рассмотрена в Верховном суде.

Постановлением Верховного суда в рассмотрении кассационной жалобы отказано, после чего судебным исполнителем назначена дата сноса.

Таким образом принудительный снос объекта начат сегодня, 26 июля 2023 года.

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