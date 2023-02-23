Казахстанцам больше не нужно предоставлять свидетельство о браке при заселении в гостиницы Узбекистана

В Узбекистане утвердили положение "О порядке оказания услуг по размещению на территории Республики Узбекистан", сообщает Zakon.kz.

Согласно пункту 5 положения, гостиничные услуги должны предоставляться независимо от места постоянного жительства, гражданства, родственных и брачных отношений физических лиц, а также других факторов, ограничивающих право на неприкосновенность частной жизни, сообщили в Центре сертификации туристских услуг.

Отмечается, что субъекты предпринимательства, оказывающие гостиничные услуги, должны разработать правила внутреннего распорядка.

Однако такие правила внутреннего распорядка не должны противоречить требованиям принятого положения.

Ранее казахстанским парам, ночующим в некоторых гостиницах Узбекистана, нужно было предъявлять свидетельство о браке.

В каких странах могут попросить предъявить свидетельство о браке?

Объединенные Арабские Эмираты: В некоторых отелях ОАЭ для совместного проживания в гостиничном номере парам необходимо предоставить свидетельство о браке.

Саудовская Аравия: В соответствии с исламским законодательством отели в Саудовской Аравии могут потребовать свидетельство о браке для того, чтобы пары могли проживать в одном номере.

Мальдивы: Некоторые курорты на Мальдивах требуют свидетельство о браке для того, чтобы пары могли остановиться на надводной вилле.

Всегда полезно проверить конкретные требования отеля, прежде чем бронировать номер. Обычно эту информацию можно найти на сайте отеля или через туроператора.

