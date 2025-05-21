Узбекистан готов отменить загранпаспорт для казахстанцев

Узбекистан может значительно упростить пересечение границы для граждан Казахстана. Власти республики планируют разрешить въезд казахстанцам, россиянам и азербайджанцам по внутреннему паспорту или удостоверению личности, сообщает Zakon.kz.

Как передает noks.kz, соответствующее поручение закреплено в указе президента Шавката Мирзиёева. В течение трех месяцев МИД Узбекистана должен начать переговоры с заинтересованными странами по вопросу взаимного признания документов.

Впервые идея взаимного признания внутренних паспортов в Центральной Азии была озвучена Мирзиёевым 11 августа 2024 года на саммите в Астане. Тогда же он предложил сделать такой режим стандартом для всего региона.



В апреле 2024 года Казахстан и Узбекистан уже продлили сроки безрегистрационного пребывания граждан – с 5 до 30 дней.

Ранее стало известно, какие документы приняты по итогам саммита Организации тюркских государств.