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Туризм

Узбекистан готов отменить загранпаспорт для казахстанцев

Достопримечательности, здания, туристы, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 02:34 Фото: pexels
Узбекистан может значительно упростить пересечение границы для граждан Казахстана. Власти республики планируют разрешить въезд казахстанцам, россиянам и азербайджанцам по внутреннему паспорту или удостоверению личности, сообщает Zakon.kz.

Как передает noks.kz, соответствующее поручение закреплено в указе президента Шавката Мирзиёева. В течение трех месяцев МИД Узбекистана должен начать переговоры с заинтересованными странами по вопросу взаимного признания документов.

Впервые идея взаимного признания внутренних паспортов в Центральной Азии была озвучена Мирзиёевым 11 августа 2024 года на саммите в Астане. Тогда же он предложил сделать такой режим стандартом для всего региона.

В апреле 2024 года Казахстан и Узбекистан уже продлили сроки безрегистрационного пребывания граждан – с 5 до 30 дней.

Ранее стало известно, какие документы приняты по итогам саммита Организации тюркских государств.

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Аксинья Титова
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