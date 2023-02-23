Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Конституционный суд признал норму Налогового кодекса не соответствующей Конституции

Конституционный суд признал норму Налогового кодекса не соответствующей Конституции Фото: Zakon.kz
Конституционный суд 22 февраля 2023 года рассмотрел вопрос соответствия Конституции РК норм статьи 610 Налогового кодекса по обращению казахстанца, сообщает Zakon.kz.

В Конституционный cуд РК поступило обращение Е. Досмагамбетова о рассмотрении на соответствие Конституции РК подпункта 1 пункта 1 и пункта 2 статьи 610 Налогового кодекса.

Мужчина пояснил, что согласно этим нормам суд взыскал с него государственную пошлину в размере 3 889 182 тенге и возложил на него обязанность оплатить при подаче ходатайства в кассационном порядке госпошлину в размере 50% (1 944 590 тенге). По его словам, трудное материальное положение не позволяет ему оплатить такие суммы, в связи с чем Досмагамбетов считает, что отсутствие средств лишает его права на судебную защиту, малоимущие граждане должны иметь возможность реализовать свои конституционные права в судах республики.

По мнению Досмагамбетова, установление процентных ставок государственной пошлины за подачу в суд исковых заявлений имущественного характера и ходатайств о пересмотре судебных актов в кассационном порядке, в совокупности с отсутствием норм, определяющих разумный верхний предел государственной пошлины либо предусматривающих освобождение от ее уплаты, отсрочку, рассрочку ее оплаты, фактически ограничивают доступ к правосудию.

В связи с чем он просил Конституционный суд признать оспариваемые положения Налогового кодекса не соответствующими Конституции РК.

Конституционный суд, рассмотрев обращение казахстанца, пришел к выводу, что положения п. 2 ст. 610 Налогового кодекса о взимании 50% госпошлины при кассации "при подаче административного иска, искового заявления по таким спорам" приводят к ущемлению и ограничению конституционного права каждого на судебную защиту своих прав и свобод. В частности, речь идет о пункте 2 статьи 13 и статье 14 Конституции РК.

КС также вынес решение, что до внесения поправок в указанную норму с ходатайств физических лиц о пересмотре судебных актов в кассационном порядке подлежит взиманию государственная пошлина в размере 50% от соответствующей ставки госпошлины.

"Считать, что пробел, возникший после исключения из законодательства РК инструментов, обеспечивающих доступ к правосудию граждан, оказавшихся в затруднительном имущественном положении (уменьшение размера, освобождение, отсрочка, рассрочка уплаты государственной пошлины и другие), препятствует реализации в полной мере конституционного права каждого на судебную защиту своих прав и свобод", – говорится в решении суда.

В свою очередь правительству предписано не позднее трех месяцев после опубликования нормативного постановления внести в Мажилис Парламента РК проект соответствующего закона, направленный на совершенствование правового регулирования вопросов оплаты государственной пошлины в судах.


Читайте также

Строящийся административный центр снесут в Алматы

К 15 годам приговорили мужчину за убийство бывшей жены в Кыргызстане

Педофил получил пожизненный срок в Жетысуской области

Лариса Черненко
Конституционный суд Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила торговли изменились в Казахстане
Правила торговли изменились в Казахстане
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане, толчки ощущались в Алматы
изменились правила перевозки пассажиров и грузов
В Казахстане изменились правила авиаперевозки пассажиров и багажа
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления