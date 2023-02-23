Конституционный суд признал норму Налогового кодекса не соответствующей Конституции

Конституционный суд 22 февраля 2023 года рассмотрел вопрос соответствия Конституции РК норм статьи 610 Налогового кодекса по обращению казахстанца, сообщает Zakon.kz.

В Конституционный cуд РК поступило обращение Е. Досмагамбетова о рассмотрении на соответствие Конституции РК подпункта 1 пункта 1 и пункта 2 статьи 610 Налогового кодекса.

Мужчина пояснил, что согласно этим нормам суд взыскал с него государственную пошлину в размере 3 889 182 тенге и возложил на него обязанность оплатить при подаче ходатайства в кассационном порядке госпошлину в размере 50% (1 944 590 тенге). По его словам, трудное материальное положение не позволяет ему оплатить такие суммы, в связи с чем Досмагамбетов считает, что отсутствие средств лишает его права на судебную защиту, малоимущие граждане должны иметь возможность реализовать свои конституционные права в судах республики.

По мнению Досмагамбетова, установление процентных ставок государственной пошлины за подачу в суд исковых заявлений имущественного характера и ходатайств о пересмотре судебных актов в кассационном порядке, в совокупности с отсутствием норм, определяющих разумный верхний предел государственной пошлины либо предусматривающих освобождение от ее уплаты, отсрочку, рассрочку ее оплаты, фактически ограничивают доступ к правосудию.

В связи с чем он просил Конституционный суд признать оспариваемые положения Налогового кодекса не соответствующими Конституции РК.

Конституционный суд, рассмотрев обращение казахстанца, пришел к выводу, что положения п. 2 ст. 610 Налогового кодекса о взимании 50% госпошлины при кассации "при подаче административного иска, искового заявления по таким спорам" приводят к ущемлению и ограничению конституционного права каждого на судебную защиту своих прав и свобод. В частности, речь идет о пункте 2 статьи 13 и статье 14 Конституции РК.

КС также вынес решение, что до внесения поправок в указанную норму с ходатайств физических лиц о пересмотре судебных актов в кассационном порядке подлежит взиманию государственная пошлина в размере 50% от соответствующей ставки госпошлины.

"Считать, что пробел, возникший после исключения из законодательства РК инструментов, обеспечивающих доступ к правосудию граждан, оказавшихся в затруднительном имущественном положении (уменьшение размера, освобождение, отсрочка, рассрочка уплаты государственной пошлины и другие), препятствует реализации в полной мере конституционного права каждого на судебную защиту своих прав и свобод", – говорится в решении суда.

В свою очередь правительству предписано не позднее трех месяцев после опубликования нормативного постановления внести в Мажилис Парламента РК проект соответствующего закона, направленный на совершенствование правового регулирования вопросов оплаты государственной пошлины в судах.



