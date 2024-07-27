Конституционный суд нашел в Налоговом кодексе норму, нарушающую Конституцию

Конституционный суд рассмотрел обращения казахстанцев о проверке на соответствие Конституции подпункта 13 части первой статьи 616 Налогового кодекса, сообщает Zakon.kz

Согласно этой норме, лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью освобождены от уплаты государственной пошлины в судах в качестве истцов.

Суть обращения

По мнению обратившихся казахстанцев, являющихся ответчиками по гражданским делам, указанная норма Налогового кодекса ущемляет их конституционное право на доступ к правосудию при обжаловании судебных актов в кассационном порядке, а именно при обжаловании судебного решения в кассационную инстанцию ставит их в неравное процессуальное положение с истцами, освобожденными законом от уплаты госпошлины при совершении таких же действий в силу аналогичного статуса социально уязвимых лиц.

Что установил суд

Конституционный суд ранее уже указывал в своих итоговых решениях, что равенство всех перед законом и судом означает равную защиту государством прав человека и равную ответственность каждого перед законом, единство требований к исполнению обязанностей.

Законами не могут устанавливаться различия в правах лиц, которые не имеют объективного и разумного обоснования. При равных условиях субъекты права должны находиться в равном правовом положении.

Реализация данного конституционного принципа предопределяет равенство в способах защиты и в восстановлении нарушенных прав и свобод на основе единства материальных и процессуальных норм. Конституционный суд также отметил необходимость применения единого законодательного подхода на стадии кассационного обжалования для рассматриваемых лиц с учетом их социального статуса.

"Важным элементом права на судебную защиту является доступ к правосудию – фундаментальный принцип правового государства, гарантирующий лицу реальную возможность обращения в суд без каких-либо необоснованных препятствий. Устанавливаемые в сфере деятельности судов обязательные платежи не должны служить средством дискриминации граждан в зависимости от имущественного положения, ущемлять конституционные права, препятствовать их реализации и ограничивать доступ к правосудию", – отмечается в нормативном постановлении.

В документе также указывается, что государственная политика РК в сфере социальной защиты основывается на гарантированных государством следующих принципах:

равноправие и недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере социальной защиты;

превентивность;

адресность, доступность и дифференцированный подход;

солидарность и коллективная ответственность государства, работодателей и граждан в системе социального обеспечения;

прозрачность и справедливость использования экономических ресурсов, соразмерность задачам государственной политики в сфере социальной защиты. равноправие и недопустимость ограничения прав человека и гражданина означают предоставление равных возможностей каждому в реализации своих прав и свобод в сфере социальной защиты.

К категории лиц, нуждающихся в социальной защите государства, отнесены лица с инвалидностью, родители лиц с инвалидностью с детства или детей с инвалидностью.

Вместе с тем в нормативном постановлении говорится, что анализ приведенных норм Налогового кодекса позволяет сделать вывод, что ответчики и другие лица, участвующие в судебном производстве, при обжаловании судебных актов и подаче заявлений, связанных с повторной выдачей копий этих актов, дубликатов исполнительных и иных документов, также обращаются по поводу совершения юридически значимых действий.

В части второй статьи 616 Налогового кодекса истцам предоставлены льготы при обжаловании судебных актов в кассационном порядке. Граждане, выступающие в судебных производствах ответчиками (третьими и заинтересованными лицами) и относящиеся к категории нуждающихся в социальной защите государства, правом на льготы не обладают.

По мнению Конституционного суда, такой подход, разделяющий граждан по процессуальному положению в суде при их одинаковом социальном статусе, не имеет разумного и объективного обоснования, содержит признаки неравенства в средствах правовой защиты по отношению к отдельным категориям граждан.

Как отмечается, для совершения других видов юридически значимых действий законодателем не установлены дополнительные квалифицирующие (разделительные) критерии в отношении плательщиков рассматриваемой категории.

"Предоставление налоговых льгот в виде освобождения от уплаты государственной пошлины в кассационной инстанции только истцам при отсутствии такого права у ответчиков и других лиц, участвующих в деле, имеющих одинаковый социальный статус, препятствует реализации их конституционного права на судебную защиту и содержит признаки дискриминации (статья 14 Основного закона)", – говорится в документе.

Что решил суд

Конституционный суд признал положение подпункта 13 части первой статьи 616 во взаимосвязи с частью второй этой же статьи Налогового кодекса не соответствующим Конституции РК в части использования слова "истцы – ".

Правительству республики предписано не позднее шести месяцев после опубликования нормативного постановления внести в Мажилис Парламента РК проект закона, направленный на приведение отдельных норм налогового законодательства Республики Казахстан в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда, изложенными в данном нормативном постановлении.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее Конституционный суд вынес решение о том, что мужчины и женщины могут на равных условиях усыновлять детей.