Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Конституционный суд нашел в Налоговом кодексе норму, нарушающую Конституцию

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалид, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 10:41 Фото: freepik
Конституционный суд рассмотрел обращения казахстанцев о проверке на соответствие Конституции подпункта 13 части первой статьи 616 Налогового кодекса, сообщает Zakon.kz

Согласно этой норме, лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью освобождены от уплаты государственной пошлины в судах в качестве истцов.

Суть обращения

По мнению обратившихся казахстанцев, являющихся ответчиками по гражданским делам, указанная норма Налогового кодекса ущемляет их конституционное право на доступ к правосудию при обжаловании судебных актов в кассационном порядке, а именно при обжаловании судебного решения в кассационную инстанцию ставит их в неравное процессуальное положение с истцами, освобожденными законом от уплаты госпошлины при совершении таких же действий в силу аналогичного статуса социально уязвимых лиц.

Что установил суд

Конституционный суд ранее уже указывал в своих итоговых решениях, что равенство всех перед законом и судом означает равную защиту государством прав человека и равную ответственность каждого перед законом, единство требований к исполнению обязанностей.

Законами не могут устанавливаться различия в правах лиц, которые не имеют объективного и разумного обоснования. При равных условиях субъекты права должны находиться в равном правовом положении.

Реализация данного конституционного принципа предопределяет равенство в способах защиты и в восстановлении нарушенных прав и свобод на основе единства материальных и процессуальных норм. Конституционный суд также отметил необходимость применения единого законодательного подхода на стадии кассационного обжалования для рассматриваемых лиц с учетом их социального статуса.

"Важным элементом права на судебную защиту является доступ к правосудию – фундаментальный принцип правового государства, гарантирующий лицу реальную возможность обращения в суд без каких-либо необоснованных препятствий. Устанавливаемые в сфере деятельности судов обязательные платежи не должны служить средством дискриминации граждан в зависимости от имущественного положения, ущемлять конституционные права, препятствовать их реализации и ограничивать доступ к правосудию", – отмечается в нормативном постановлении.

В документе также указывается, что государственная политика РК в сфере социальной защиты основывается на гарантированных государством следующих принципах:

  • равноправие и недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере социальной защиты;
  • превентивность;
  • адресность, доступность и дифференцированный подход;
  • солидарность и коллективная ответственность государства, работодателей и граждан в системе социального обеспечения;
  • прозрачность и справедливость использования экономических ресурсов, соразмерность задачам государственной политики в сфере социальной защиты. равноправие и недопустимость ограничения прав человека и гражданина означают предоставление равных возможностей каждому в реализации своих прав и свобод в сфере социальной защиты.

К категории лиц, нуждающихся в социальной защите государства, отнесены лица с инвалидностью, родители лиц с инвалидностью с детства или детей с инвалидностью.

Вместе с тем в нормативном постановлении говорится, что анализ приведенных норм Налогового кодекса позволяет сделать вывод, что ответчики и другие лица, участвующие в судебном производстве, при обжаловании судебных актов и подаче заявлений, связанных с повторной выдачей копий этих актов, дубликатов исполнительных и иных документов, также обращаются по поводу совершения юридически значимых действий.

В части второй статьи 616 Налогового кодекса истцам предоставлены льготы при обжаловании судебных актов в кассационном порядке. Граждане, выступающие в судебных производствах ответчиками (третьими и заинтересованными лицами) и относящиеся к категории нуждающихся в социальной защите государства, правом на льготы не обладают.

По мнению Конституционного суда, такой подход, разделяющий граждан по процессуальному положению в суде при их одинаковом социальном статусе, не имеет разумного и объективного обоснования, содержит признаки неравенства в средствах правовой защиты по отношению к отдельным категориям граждан.

Как отмечается, для совершения других видов юридически значимых действий законодателем не установлены дополнительные квалифицирующие (разделительные) критерии в отношении плательщиков рассматриваемой категории.

"Предоставление налоговых льгот в виде освобождения от уплаты государственной пошлины в кассационной инстанции только истцам при отсутствии такого права у ответчиков и других лиц, участвующих в деле, имеющих одинаковый социальный статус, препятствует реализации их конституционного права на судебную защиту и содержит признаки дискриминации (статья 14 Основного закона)", – говорится в документе.

Что решил суд

Конституционный суд признал положение подпункта 13 части первой статьи 616 во взаимосвязи с частью второй этой же статьи Налогового кодекса не соответствующим Конституции РК в части использования слова "истцы – ".

Правительству республики предписано не позднее шести месяцев после опубликования нормативного постановления внести в Мажилис Парламента РК проект закона, направленный на приведение отдельных норм налогового законодательства Республики Казахстан в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда, изложенными в данном нормативном постановлении.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее Конституционный суд вынес решение о том, что мужчины и женщины могут на равных условиях усыновлять детей.

Лариса Черненко
Конституционный суд Казахстан 2024 год Инвалидность
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
Сильные дожди надвигаются на Казахстан
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
55-летний Стас Михайлов испугал подписчиков своим внешним видом
55-летний Стас Михайлов напугал подписчиков своим внешним видом
костюмы спортсменов на ОИ-2024
Образы знаменосцев сборной РК на церемонии открытия ОИ-2024 обсуждает Казнет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: