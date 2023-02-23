МВД о нападении на журналистов в Казахстане: Говорить о заказах пока рано

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах Сената 23 февраля прокомментировал случаи нападения на журналистов в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, являются ли случаи нападения на журналистов чьим-либо заказом и связаны ли они с их профессиональной деятельностью.

"По всем фактам нападения на журналистов лица, осуществлявшие эти деяния, установлены, задержаны. Сейчас проводятся расследования. Мотивы совершения этих преступлений и кто за этим может стоять, будут определены в ходе расследования. Поэтому на сегодня говорить о заказах и личных инициативах пока что рано". Марат Кожаев

22 февраля в Алматы на журналиста Данияра Молдабекова в подъезде дома напал неизвестный в медицинской маске.

В Казахстане за полгода задержали 18 человек за угрозы журналистам и блогерам. Как сообщили в пресс-службе МВД, в отношении 6 журналистов и блогеров, а также одного человека "совершен ряд противоправных действий, связанных с их деятельностью". Возбуждены и расследуются 20 уголовных дел по ст. 115 "Угроза", 147 "Распространение сведений о частной жизни", 158 "Воспрепятствование журналистской деятельности", 202 "Умышленное уничтожение чужого имущества", 293 "Хулиганство" УК РК.

