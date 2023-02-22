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В полиции прокомментировали нападение на журналиста в Алматы

В полиции прокомментировали нападение на журналиста в Алматы Фото: Facebook/Данияр Молдабеков
В Алматы на журналиста Данияра Молдабекова в подъезде дома напал неизвестный в медицинской маске, сообщает Zakon.kz.

Он сообщил об этом на своей странице в Facebook. В полиции прокомментировали данный инцидент.

"Сообщение об этом инциденте поступило на пульт "102" 22 февраля в 10:37. Факт зарегистрирован Управлением полиции Алмалинского района". Пресс-служба ДП города Алматы

Как отметили в  полиции, объективные обстоятельства устанавливаются.

В Казахстане за полгода задержали 18 человек  за угрозы журналистам и блогерам. Как сообщили в пресс-службе МВД, в отношении 6 журналистов и блогеров, а также одного человека "совершен ряд противоправных действий, связанных с их деятельностью". Возбуждены и расследуются 20 уголовных дел по ст.115 "Угроза", 147 "Распространение сведений о частной жизни", 158 "Воспрепятствование журналистской деятельности", 202 "Умышленное уничтожение чужого имущества", 293 "Хулиганство" УК РК.

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