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Касым-Жомарт Токаев одобрил меры по обеспечению сейсмической безопасности Алматы

Касым-Жомарт Токаев одобрил меры по обеспечению сейсмической безопасности Алматы Фото: akorda.kz
23 февраля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об основных подходах к разработке нового Генерального плана города до 2040 года, подготовленного с учетом его поручений, озвученных на встрече с общественностью Алматы 16 ноября 2022 года.

"Президентом были одобрены предлагаемые меры по обеспечению сейсмической безопасности и планы по проведению во втором полугодии текущего года сейсмоаудита, который позволит обновить паспортизацию объектов города", – говорится в сообщении Акорды.

Глава государства заслушал отчет о социально-экономической ситуации в Алматы.

В январе текущего года краткосрочный экономический индикатор ускорился до 136,7% за счет роста инвестиционной и деловой активности. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 21,9%. Динамика развития экономики обеспечена ростом торговли, транспорта и обрабатывающей промышленности.

Также Касым-Жомарту Токаеву был представлен промежуточный отчет по Плану действий по созданию городских "зеленых коридоров", который разрабатывается совместно со Всемирным банком.

В рамках данных инициатив планируется увеличить площадь озелененных территорий, в том числе вдоль русел рек и каналов.

Кроме того, президент был ознакомлен с ходом формирования автомобильного кластера на территории Индустриальной зоны Алматы.


"По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал поручение активизировать меры, направленные на обеспечение реального роста доходов и улучшение экологической ситуации в городе", – отмечается в сообщении.

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