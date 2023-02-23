В случае землетрясения в Алматы развернут 384 пункта помощи

В Алматы создано свыше 380 пунктов помощи населению (ППН) во время возможных землетрясений. Об этом Zakon.kz сообщили 23 февраля в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Эти пункты, как рассказали сотрудники ДЧС Алматы сенаторам Парламента РК, предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы.

Также отмечено, что подробная информация о ППН размещена на карте 2ГИС при вводе в поисковике приложения "пункты пострадавшего населения", а также на официальных сайтах ДЧС Алматы и акимата.





Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Кроме того, разработаны информационные таблички с QR кодом, при сканировании смартфоном можно определить маршруты путей эвакуации к ближайшим ППН.



В первом полугодии 2023 года планируется размещение табличек на фасадах всех жилых домов (2 и более этажей) мегаполиса (порядка 10 тыс. домов).

"В Алматы действуют 843 сирены и сирено-речевых установки (зона покрытия – 100%), которые информируют население об угрозе возникновения ЧС. Кроме того, в оповещении участвуют 671 телеканал и 24 радиоканала "Медиасервера". Пресс-служба МЧС РК





Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В заключении сказано, что в случае мощного землетрясения предусмотрена специальная группировка сил и средств из числа 13 371 человека, а также 4060 единиц техники различного назначения.



Дополнительно на ликвидацию крупномасштабного землетрясения в Алматы выдвинутся силы и средства 16 регионов страны и 5 центральных государственных органов в три эшелона.

Утром 23 февраля землетрясение произошло в Жетысуской области.