Диетолог объяснила, почему опасно есть много яиц

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила, что чрезмерное употребление яиц может быть опасным для здоровья, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, частое употребление яиц может способствовать приступам желчной колики.



"Яйца обладают желчегонным эффектом. Если съесть их много, могут быть приступы желчной колики и дискинезия желчевыводящих путей. То есть болевые ощущения в правом боку", – пояснила она.

Также при чрезмерном потреблении яиц в организм поступает много холестерина и жиров. Это нежелательно при недугах, например, при нарушении липидного профиля и гипертонической болезни.

Диетолог советует женщинам есть по одному яйцу три раза в неделю, а мужчинам – два яйца, пишет "Москва 24".

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