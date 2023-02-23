Казахстанским сотовым операторам могут запретить менять условия тарифов

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Агентство по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) направило предложения в адрес Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) о внесении изменений в Правила оказания услуг связи в целях защиты прав абонентов, сообщает Zakon.kz.

Ранее в адрес АЗРК поступили обращения граждан на действия операторов сотовой связи по одностороннему повышению стоимости тарифных планов с изменением объема включенных в тарифный план услуг (увеличение Гб, минут голосовых звонков, sms-сообщений).

"После проведенного анализа материалов установлено, что операторы сотовой связи вносят незначительные изменения в объемы включенных услуг на тарифном плане, которые не востребованы абонентами. При этом одновременно повышается стоимость тарифного плана", – говорится в сообщении АЗРК. В этой связи Агентством по защите и развитию конкуренции РК выработаны определенные рекомендации уполномоченному органу в области связи. В частности, установление запрета на изменение операторами сотовой связи условий тарифного плана, за исключением повышения его стоимости ввиду обоснованных затрат. Цель – исключение случаев навязывания сотовыми операторами невостребованного объема услуг абонентам с повышением цены. "Предложенные рекомендации выработаны в целях защиты прав неограниченного круга потребителей услуг связи, которые вправе пользоваться теми условиями тарифных планов, на которые они были согласны при заключении договора с оператором. В свою очередь абонент, которого не устраивают условия его тарифного плана, вправе перейти на другой тарифный план с подходящими условиями". Пресс-служба АЗРК Предложения агентства в настоящее время рассматриваются МЦРИАП. Читайте также Смаилов: Нужно активизировать развитие логистических направлений в сторону России и Китая Казахстан не рассматривает вопрос о досрочном снятии запрета на экспорт лука Казахстанцев хотят научить экономить газ

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