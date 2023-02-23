Казахстанским сотовым операторам могут запретить менять условия тарифов
Ранее в адрес АЗРК поступили обращения граждан на действия операторов сотовой связи по одностороннему повышению стоимости тарифных планов с изменением объема включенных в тарифный план услуг (увеличение Гб, минут голосовых звонков, sms-сообщений).
"После проведенного анализа материалов установлено, что операторы сотовой связи вносят незначительные изменения в объемы включенных услуг на тарифном плане, которые не востребованы абонентами. При этом одновременно повышается стоимость тарифного плана", – говорится в сообщении АЗРК.
В этой связи Агентством по защите и развитию конкуренции РК выработаны определенные рекомендации уполномоченному органу в области связи. В частности, установление запрета на изменение операторами сотовой связи условий тарифного плана, за исключением повышения его стоимости ввиду обоснованных затрат.
Цель – исключение случаев навязывания сотовыми операторами невостребованного объема услуг абонентам с повышением цены.
"Предложенные рекомендации выработаны в целях защиты прав неограниченного круга потребителей услуг связи, которые вправе пользоваться теми условиями тарифных планов, на которые они были согласны при заключении договора с оператором. В свою очередь абонент, которого не устраивают условия его тарифного плана, вправе перейти на другой тарифный план с подходящими условиями".Пресс-служба АЗРК
Предложения агентства в настоящее время рассматриваются МЦРИАП.