Рост тарифов сотовых операторов прокомментировали в МЦРИАП

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Дмитрий Мун на пресс-конференции в правительстве 5 августа 2025 года рассказал, почему МЦРИАП не могут ограничить рост тарифов на услуги сотовых операторов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что с 2017 года тарифы на услуги связи не регулируются и они в итоге формируются в конкурентном рынке.

"От агентства по защите и развитию конкуренции, насколько нам известно, были оповещения направлены операторам, чтобы они составляющие своих тарифов показали – там должны быть проведены общественные слушания и соответствующие процедуры по правилам. Со стороны МЦРИАП на данный момент в рамках нашей компетенции ограничений не может быть по росту тарифов – это полномочия АЗРК", – отметил Дмитрий Мун.

4 июля 2025 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев заявил, что есть расчеты, которые показывают, что интернет в Казахстане не дорожает, а, наоборот, становится дешевле.