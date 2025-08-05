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Общество

Рост тарифов сотовых операторов прокомментировали в МЦРИАП

Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи , фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 12:34 Фото: pexels
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Дмитрий Мун на пресс-конференции в правительстве 5 августа 2025 года рассказал, почему МЦРИАП не могут ограничить рост тарифов на услуги сотовых операторов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что с 2017 года тарифы на услуги связи не регулируются и они в итоге формируются в конкурентном рынке.

"От агентства по защите и развитию конкуренции, насколько нам известно, были оповещения направлены операторам, чтобы они составляющие своих тарифов показали – там должны быть проведены общественные слушания и соответствующие процедуры по правилам. Со стороны МЦРИАП на данный момент в рамках нашей компетенции ограничений не может быть по росту тарифов – это полномочия АЗРК", – отметил Дмитрий Мун.

4 июля 2025 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев заявил, что есть расчеты, которые показывают, что интернет в Казахстане не дорожает, а, наоборот, становится дешевле.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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