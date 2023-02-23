Какой район Алматы наименее опасен при землетрясении, рассказали в МЧС

По словам первого вице-министра по ЧС Ибрагима Кульшимбаева, Алматы – один из сейсмоопасных регионов Казахстана, только один район города считается более-менее безопасным, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев признал, что Алматы является одним из сейсмоопасных регионов Казахстана, город расположен на 27 разломах тектонических плит.



"Основные разломы затрагивают все горные районы города. Наименее опасным является Турксибский район. Другие находятся на разломах, и там опасность более высокая". Ибрагим Кульшимбаев

Он также отметил, что, по прогнозным данным, при катастрофическом землетрясении амплитудой 9 баллов и выше в Алматы возможны разрушения до 30% жилых зданий.

Также первый вице-министр рассказал, где лучше прятаться в случае землетрясения, чтобы увеличить свои шансы на выживание.

"Наиболее безопасные места в жилых зданиях – под несущими конструкциями стен. Нельзя выбегать на лестничные площадки, это наиболее опасные места, мы сами замечали в Турции, что основное число погибших было как раз на лестничных маршах. Лучше находиться в квартире под несущими стенами, чтобы остаться под конструкциями, которые создадут проемы, так больше шансов выжить под завалами". Ибрагим Кульшимбаев

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев одобрил меры по обеспечению сейсмической безопасности Алматы.