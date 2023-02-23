11 машин столкнулись на трассе в Актюбинской области
Фото: Zakon.kz
23 февраля на автодороге Самара – Шымкент близ поселка Маржанбулак столкнулись 11 автомобилей, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным полиции региона, дорожно-транспортное происшествие случилось из-за плохой видимости.
Также отмечено, что жертв и пострадавших нет.
Полицейские Актюбинской области обращаются к участникам дорожного движения и просят неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.
В условиях гололеда водителям транспортных средств не совершать резких маневров и торможений. А пешеходам при переходе через дорогу необходимо убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта.
На данный момент все автодороги в Актюбинской области закрыты, заключили в пресс-службе.
22 февраля в Актюбинской области в жуткой аварии погибли отец и трое детей.
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