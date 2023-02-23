11 машин столкнулись на трассе в Актюбинской области

23 февраля на автодороге Самара – Шымкент близ поселка Маржанбулак столкнулись 11 автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным полиции региона, дорожно-транспортное происшествие случилось из-за плохой видимости.

Также отмечено, что жертв и пострадавших нет.













Полицейские Актюбинской области обращаются к участникам дорожного движения и просят неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.

В условиях гололеда водителям транспортных средств не совершать резких маневров и торможений. А пешеходам при переходе через дорогу необходимо убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта.

На данный момент все автодороги в Актюбинской области закрыты, заключили в пресс-службе.



