Сразу 11 машин столкнулись на трассе в Алматинской области

1 декабря на трассе "Алматы – Усть-Каменогорск" столкнулись сразу 11 автомобилей, сообщает Zakon.kz.

На рассвете плотный туман накрыл участок дороги от Конаева до поселка Заречное. Всего за несколько минут трасса превратилась в настоящий каток. Водители не сразу поняли, что асфальт покрылся тонким слоем льда. По этой дороге обычно едут до 140 км/ч, поэтому внезапная гололедица стала для многих настоящей ловушкой, передает "Седьмой канал".

"В Конаевскую городскую многопрофильную больницу с места ДТП было доставлено четверо человек. Все были обследованы, осмотрены специалистами и отпущены на амбулаторное лечение. Показаний к госпитализации нет. Участники ДТП отделались ушибами, поверхностными травмами", – прокомментировал заведующий отделением травматологии и нейрохирургии городской больницы Евгений Ким.

Полицейским пришлось останавливать автомобили, направлявшиеся в Алматы, и предупреждать каждого водителя о гололеде. Чтобы не допустить новых аварий, они пропускали по 15-20 машин.

На 2 декабря в 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.