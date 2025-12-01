#АЭС в Казахстане
Происшествия

Сразу 11 машин столкнулись на трассе в Алматинской области

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 03:13 Фото: Zakon.kz
1 декабря на трассе "Алматы – Усть-Каменогорск" столкнулись сразу 11 автомобилей, сообщает Zakon.kz.

На рассвете плотный туман накрыл участок дороги от Конаева до поселка Заречное. Всего за несколько минут трасса превратилась в настоящий каток. Водители не сразу поняли, что асфальт покрылся тонким слоем льда. По этой дороге обычно едут до 140 км/ч, поэтому внезапная гололедица стала для многих настоящей ловушкой, передает "Седьмой канал".

"В Конаевскую городскую многопрофильную больницу с места ДТП было доставлено четверо человек. Все были обследованы, осмотрены специалистами и отпущены на амбулаторное лечение. Показаний к госпитализации нет. Участники ДТП отделались ушибами, поверхностными травмами", – прокомментировал заведующий отделением травматологии и нейрохирургии городской больницы Евгений Ким.

Полицейским пришлось останавливать автомобили, направлявшиеся в Алматы, и предупреждать каждого водителя о гололеде. Чтобы не допустить новых аварий, они пропускали по 15-20 машин.

На 2 декабря в 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

Фото Алия Абди
Алия Абди
