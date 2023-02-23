"Заложниц" колец спасли в Усть-Каменогорске

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В Усть-Каменогорске за один вечер спасатели пришли на помощь женщине и девушке, которые оказались в "заложницах" колец. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали 23 февраля 2023 года в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области.

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