В Усть-Каменогорске спасли собаку, которая застряла под машиной

11 июля в Усть-Каменогорске спасатели ДЧС пришли на помощь собаке, которая застряла под автомобилем, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, сообщение о происшествии поступило в службу "112" с улицы Бажова города Усть-Каменогорска.

"Животное оказалось в опасной ловушке и без помощи специалистов службы ЧС ей было не выбраться", – отмечается в сообщении.

Сотрудниками ДЧС ВКО с помощью гидравлических инструментов автотранспорт был приподнят и животное благополучно извлекли из опасной зоны.

В ДЧС ВКО напоминают, что при чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

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