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В Усть-Каменогорске спасли собаку, которая застряла под машиной

В Усть-Каменогорске сотрудники ДЧС спасли застрявшую под машиной собаку , фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 19:57 Фото: ДЧС ВКО
11 июля в Усть-Каменогорске спасатели ДЧС пришли на помощь собаке, которая застряла под автомобилем, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, сообщение о происшествии поступило в службу "112" с улицы Бажова города Усть-Каменогорска.

"Животное оказалось в опасной ловушке и без помощи специалистов службы ЧС ей было не выбраться", – отмечается в сообщении.

Сотрудниками ДЧС ВКО с помощью гидравлических инструментов автотранспорт был приподнят и животное благополучно извлекли из опасной зоны.

В ДЧС ВКО напоминают, что при чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

8 июля 2024 года в Костанае спасли 20 человек, чьи машины застряли в грязи из-за дождя.

Аймира Муксулова
МЧС РК Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск 2024 год Собаки Спасатели
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