На теннисном турнире в Бразилии у болельщицы начались роды

У одной женщины начались роды во время матча стартового круга на крупном профессиональном турнире ATP 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), сообщает Zakon.kz.

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Случай произошел во время поединка первого круга между Кэмероном Норри (Великобритания) и Хуаном Мануэлем Черундоло (Аргентина). Болельщице вовремя была оказана помощь, ее увезли в больницу, где она спустя время родила девочку. Родители назвали свою дочь Викторией.

Тем временем, англичанин Норри, один из фаворитов турнира, выиграл свой стартовый матч этих состязаний - 7:5, 6:1. Затем он был сильнее хозяина кортов Тиаго Монтейро - 7:5, 7:5. Далее Кэморон встретится с боливийцем Уго Дельеном, за путевку в полуфинал.