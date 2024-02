Карлос Алькарас получил травму и покинул турнир АТР-500 в Рио-де-Жанейро

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Карлос Алькарас получил травму лодыжки в первом же гейме, но попытался продолжить игру, после чего снова неудачно подвернул ногу. При помощи Монтейро испанец вернулся на скамейку, где медики перевязали ему ногу.

Продолжительность встречи составила всего 18 минут. Счет матча на момент остановки был 1:1 в первом сете. Карлос Алькарас высказался о повреждении ноги.

В следующем круге турнира Тьяго Монтейро встретится с другим бразильцем Фелипе Мелигени Родригес Альвесом (№151 АТР).

Just so unfortunate…



After rolling his ankle two points into the match, Carlos Alcaraz retires at 1-1 in his Rio opener against Thiago Monteiro.



Get well soon, @carlosalcaraz - the tide will turn 💛 pic.twitter.com/kNjjbBqzz4