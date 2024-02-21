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Карлос Алькарас получил травму и покинул турнир АТР-500 в Рио-де-Жанейро

Карлос Алькарас получил травму и покинул турнир АТР-500 в Рио-де-Жанейро Фото: АТР
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас не смог преодолеть стартовый раунд турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В первом круге испанский теннисист из-за травмы отказался от продолжения игры против хозяина корта Тьяго Монтейро (№118 АТР), сообщает Zakon.kz.

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Карлос Алькарас получил травму лодыжки в первом же гейме, но попытался продолжить игру, после чего снова неудачно подвернул ногу. При помощи Монтейро испанец вернулся на скамейку, где медики перевязали ему ногу.

Продолжительность встречи составила всего 18 минут. Счет матча на момент остановки был 1:1 в первом сете. Карлос Алькарас высказался о повреждении ноги.

"Я упал и ощущения было очень неприятные. Я сразу почувствовал боль и знал, что играть будет трудно. Я сказал команде, что постараюсь продолжить, но, если затянуть в такой ситуации, все может усугубиться. Физиотерапевты после осмотра сказали, что повреждение не очень серьезное. Голеностопу нужно немного времени на восстановление. Посмотрим, что покажет более углубленный осмотр, и тогда выберем план действий. Надеюсь, что буду готов выступить в Лас-Вегасе. Буду над этим работать", – приводит слова Алькараса Marca.

В следующем круге турнира Тьяго Монтейро встретится с другим бразильцем Фелипе Мелигени Родригес Альвесом (№151 АТР).

Турнир в Рио-де-Жанейро проходит с 19 по 25 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 2 100 230. Действующим победителем турнира является британец Кэмерон Норри, который в финальном матче прошлого года обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 5:7, 6:4, 7:5.

Ранее рекордсмен по скорости подачи в АТР туре 44-летний Иво Карлович официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

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