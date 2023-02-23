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Жители Байконура остались за бортом ОСМС — депутат

Жители Байконура остались за бортом ОСМС — депутат Фото: Zakon.kz
Депутат Сената Акмарал Альназарова на пленарном заседании палаты заявила, что тысячи казахстанцев - жителей города Байконур не могут получать качественное медицинское обслуживание, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Акмарал Альназарова в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова сообщила, что около 4 тыс. казахстанцев получают пенсию по нормам законодательства России, в том числе в соответствии с межправительственным Соглашением от 1996 года.

По ее словам, в итоге, сейчас эти люди не могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОСМС из-за того, что их данные отсутствуют в информационных базах Минтруда Казахстана.

"Данная категория граждан Казахстана может получать медицинскую помощь только в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП – Прим.ред.) в казахстанской медицинской организации и экстренную помощь в организации России. Так в 2022 году не смогли получить более 2 тысяч пациентов консультативно-диагностическую помощь, в том числе около 600 пациентов плановую стационарную помощь, в том числе коронарографию и офтальмохирургию".Сенатор Акмарал Альназарова

По ее данным, с 2016 года в городе работает казахстанская больница, к которой и прикреплены жители города Байконыр, а также сел Торетам и Акай. Однако, бесплатные медуслуги в необходимом объеме эта больница тоже оказывает лишь застрахованным гражданам Казахстана.

В этой связи она попросила правительство проработать вопрос внесения и интеграции граждан в информационные системы нашей страны.

22 февраля директор филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" Алматы Тлеухан Абилдаев объяснил, в связи с чем изменились взносы в Фонд медстрахования.

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